Коронавирус в Украине 22 июля: за сутки поставили 726 диагнозов COVID-19

Среди заболевших - 54 ребенка и 22 медработника. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом переболели 2 246 656 человек.
По состоянию на утро четверга, 22 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 726 жителей страны. В том числе заболели 54 ребенка и 22 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 402 человека; летальных случаев - 21, выздоровел - 501 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели – 2 246 656 человек;
- выздоровели - 2 183 003 человека;
- летальных исходов - 52 790;
- проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 21 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 655 жителей страны. Были госпитализированы 508 человек; летальных случаев - 13, выздоровели - 577 человек.
- В Украине прогнозируют новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Как сообщают ученые на сайте Национальной академии наук Украины, на сегодня весь недельный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован на юге страны.
- При этом три украинских региона являются эпицентрами заболеваемости коронавирусом. Это Одесская область, Киев и Сумщина.
- С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможность появления нового штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта". Появлению еще одного штамма COVID-19 может способствовать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в мире.
Автор: Анна Багрий