Коронавирус в Украине 22 июля: за сутки поставили 726 диагнозов COVID-19

Выздоровели от коронавируса за сутки более 500 укранцев / Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 22 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 726 жителей страны. В том числе заболели 54 ребенка и 22 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 402 человека; летальных случаев - 21, выздоровел - 501 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 246 656 человек;

выздоровели - 2 183 003 человека;

летальных исходов - 52 790;

проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 22 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - последние новости: