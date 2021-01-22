Коронавирус в Украине 22 января: за сутки обнаружили 5,3 тыс. новых случаев

Выздоровели от COVID-19 за сутки более 14 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 22 января, в Украине выявили еще 5 348 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 164 ребенка и 225 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 1900 человек;

человек; летальных случаев - 163 ;

; выздоровели - 14 239 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 593 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 182 969 человек;

человек; выздоровели - 928 969 человек;

человек; летальных случаев - 21 662 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 057 828 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 22 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 507 случаев;

Винницкая область - 162 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 266 случаев;

Житомирская область - 152 случая;

Закарпатская область - 142 случая;

Запорожская область - 350 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 313 случаев;

Кировоградская область - 28 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 370 случаев;

Николаевская область - 275 случаев;

Одесская область - 287 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 160 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 113 случаев;

Харьковская область - 300 случаев;

Херсонская область - 81 случай;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черкасская область - 195 случаев;

Черновицкая область - 217 случаев;

Черниговская область - 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 22 января

По состоянию на утро пятницы, 22 января, в столице зарегистрировали 125 342 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 507 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 260 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 14 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 2 854 человека, всего - 55 тысяч.

Коронавирус в Киеве - статистика 22 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 22 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 22 января в мире зарегистрированы 97 492 072 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 089 455 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 22 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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