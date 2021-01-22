Коронавирус в Украине 22 января: за сутки обнаружили 5,3 тыс. новых случаев

Киев снова лидирует по числу зараженных за сутки.
По состоянию на утро пятницы, 22 января, в Украине выявили еще 5 348 больных коронавирусом.
Заболели за минувшие сутки 164 ребенка и 225 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 1900 человек;
- летальных случаев - 163;
- выздоровели - 14 239 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 43 593.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 182 969 человек;
- выздоровели - 928 969 человек;
- летальных случаев - 21 662;
- проведено ПЦР-тестов - 6 057 828.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 507 случаев;
- Винницкая область - 162 случая;
- Волынская область - 135 случаев;
- Днепропетровская область - 414 случаев;
- Донецкая область - 266 случаев;
- Житомирская область - 152 случая;
- Закарпатская область - 142 случая;
- Запорожская область - 350 случаев;
- Ивано-Франковская область - 226 случаев;
- Киевская область - 313 случаев;
- Кировоградская область - 28 случаев;
- Луганская область - 67 случаев;
- Львовская область - 370 случаев;
- Николаевская область - 275 случаев;
- Одесская область - 287 случаев;
- Полтавская область - 192 случая;
- Ровенская область - 160 случаев;
- Сумская область - 123 случая;
- Тернопольская область - 113 случаев;
- Харьковская область - 300 случаев;
- Херсонская область - 81 случай;
- Хмельницкая область - 134 случая;
- Черкасская область - 195 случаев;
- Черновицкая область - 217 случаев;
- Черниговская область - 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеРеабилитация легких после COVID-19: врач посоветовала действенный способ
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 22 января
По состоянию на утро пятницы, 22 января, в столице зарегистрировали 125 342 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 507 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 260 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 14 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 2 854 человека, всего - 55 тысяч.
Коронавирус в мире - статистика 22 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 22 января в мире зарегистрированы 97 492 072 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 089 455 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Читайте такжеCOVID-19 может мутировать до безопасной версии
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По официальным данным, число новых зараженных коронавирусом в Украине снизилось в три-четыре раза. Если осенью прошлого года ежедневно фиксировалось по 10-15 тыс. новых больных, то сейчас их число снизилось до 3-5 тыс. за сутки.
- По состоянию на утро четверга, 20 января, в Украине выявили 5583 больных коронавирусом.
- По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили 4383 больных коронавирусом. Заболел за сутки 161 ребенок и 239 медработников.
- Коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
- Врач-пульмонолог Светлана Гук дала украинцам четкую инструкцию, что делать в случае заражения коронавирусом и как правильно лечить недуг.
- Также она дала украинцам полезные советы, как быстро восстановиться после коронавируса.