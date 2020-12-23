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Коронавирус в Украине 23 декабря: за сутки нашли более 10 тыс. новых зараженных

23 декабря 2020, 08:14

Выздоровели за последние 24 часа более 15 тыс человек.

коронавирус
Коронавирус заразил почти миллион украинцев / Фото Reuters

Коронавирус, который заразил более 78 миллионов жителей планеты и проник на все континенты, исчезнет так же неожиданно, как и появился. Такое мнение озвучил украинский врач Тарас Жиравецкий. Но пока что COVID-19 продолжает заражать людей по всему миру, в том числе и в Украине.

Согласно свежей статистике по состоянию на утро среды, 23 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 989 642 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 10 136 украинцев. Заразились в том числе 537 детей и 422 медработника.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 172 человека. За сутки умерли еще 275 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 615 660 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 372 украинца.

Госпитализированы в больницы за сутки 2 979 человек.

Коронавирус - статистика 23 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 103 663 случая;
  • Винницкая область - 21 259 случаев;
  • Волынская область - 31 490 случаев;
  • Днепропетровская область - 54 625 случаев;
  • Донецкая область - 33102 случая;
  • Житомирская область - 36 975 случаев;
  • Закарпатская область - 27 391 случай;
  • Запорожская область - 49 341 случай;
  • Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;
  • Киевская область - 54 831 случай;
  • Кировоградская область - 7949 случаев;
  • Луганская область - 9181 случай;
  • Львовская область - 57 906 случаев;
  • Николаевская область - 27 970 случаев;
  • Одесская область - 66 295 случаев;
  • Полтавская область - 32 945 случаев;
  • Ровенская область - 39 251 случай;
  • Сумская область - 38 501 случай;
  • Тернопольская область - 32 738 случаев;
  • Харьковская область - 66 243 случая;
  • Херсонская область - 16 162 случая;
  • Хмельницкая область - 37142 случая;
  • Черкасская область - 35 938 случаев;
  • Черновицкая область - 38 721 случай;
  • Черниговская область - 27 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 23 декабря

По состоянию на утро среды, 23 декабря, в столице зарегистрировали 103 663 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1 381новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Следом за Киевом по приросту новых зараженных расположились: Запорожская (887), Киевская (809), Одесская (792) и Харьковская (591) области.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались ... пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки ... киевлянина, всего - ....

Новость дополняется...

Коронавирус в мире - статистика 23 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зарегистрированы 78 011 432 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 717 055 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 23 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 22 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 979 506 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 8 513 украинцев.
  • По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 970 993 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев.
  • По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, коронавирус в Украине за сутки диагностировали у 8325 тысяч человек.
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал год окончания эпидемии коронавируса в Украине.
  • Исполняющий обязанности гендиректора ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин оценил шансы на появление опасного штамма COVID-19 в Украине.
  • Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что мутация коронавируса была прогнозируемой, а страх людей перед новой болезнью "подогревают" ученые.

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