Коронавирус в Украине 23 июля: за сутки выявили 763 новых больных COVID-19

Среди заболевших - 57 детей и 15 медработников. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
По состоянию на утро пятницы, 23 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 763 жителей страны. В том числе заболели 57 детей и 15 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 446 человека; летальных случаев - 21, выздоровели - 639 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели – 2 247 419 человек;
- выздоровели - 2 183 642 человека;
- летальных исходов - 52 811;
- проведено ПЦР-тестов - 11 239 813 .
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро четверга, 22 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 726 жителей страны. Были госпитализированы 402 человека; летальных случаев - 21, выздоровел - 501 человек.
- В Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования. Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
- В Киеве не будут ужесточать карантин. Сейчас украинская столица готовится к третьей волне коронавируса, которая, по прогнозам, припадет на конец августа.
- С 22 июля все желающие жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax американской компании Moderna в Центре вакцинации против COVID-19 в МВЦ на проспекте Броварском, 15.
- В соседней России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом коронавируса Гамма бразильского происхождения. Этот вариант COVID-19, как и штамм Дельта, является более заразным, чем остальные.
Автор: Анна Багрий