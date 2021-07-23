Коронавирус в Украине 23 июля: за сутки выявили 763 новых больных COVID-19

Коронавирус побороли за сутки 639 украинцев / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 23 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 763 жителей страны. В том числе заболели 57 детей и 15 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 446 человека; летальных случаев - 21, выздоровели - 639 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 247 419 человек;

выздоровели - 2 183 642 человека;

летальных исходов - 52 811;

проведено ПЦР-тестов - 11 239 813 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 23 июля 2021 / t.me/mozofficial

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