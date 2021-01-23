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Коронавирус в Украине 23 января – за сутки выявили почти 5 тысяч случаев заражения

23 января 2021, 08:13
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 21 778 человек.

коронавирус
За сутки в Украине выявили почти 5 тысяч случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4928 тысяч человек.

По состоянию на утро субботы, 23 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 187 897, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 21 778 человек. За сутки умерли еще 116 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 942 107 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 138 украинцев.

За сутки госпитализировали 1862 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 40 144 (в том числе методом ПЦР - 22667, методом ИФА - 17477).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 536 случаев;
  • Винницкая область - 178 случаев;
  • Волынская область - 119 случаев;
  • Днепропетровская область - 342 случая;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 141 случай;
  • Закарпатская область - 160 случаев;
  • Запорожская область - 339 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 248 случаев;
  • Киевская область - 258 случаев;
  • Кировоградская область - 50 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Львовская область - 351 случай;
  • Николаевская область - 215 случаев;
  • Одесская область - 222 случая;
  • Полтавская область - 199 случаев;
  • Ровенская область - 207 случаев;
  • Сумская область - 89 случаев;
  • Тернопольская область - 133 случая;
  • Харьковская область - 325 случаев;
  • Херсонская область - 97 случаев;
  • Хмельницкая область - 105 случаев;
  • Черкасская область - 161 случай;
  • Черновицкая область - 163 случая;
  • Черниговская область - 55 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 23 января

По состоянию на утро субботы, 23 января, в мире зарегистрированы 98 174 070 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 107 280 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (24 миллиона случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (8 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (3 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 23 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 24 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.

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