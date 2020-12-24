Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион

Поставлены еще более 11 тыс. новых диагнозов "коронавирус" / Фото Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро четверга, 24 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 001 132 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 11 490 украинцев. Среди заболевших - 488 детей и 445 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 395 человек. За сутки умерли еще 223 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 631 435 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 575 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2721 человека.

Коронавирус в Украине - статистика 24 декабря / Facebook Максима Степанова

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 105 040 случаев;

Винницкая область - 21 490 случаев;

Волынская область - 31 917 случаев;

Днепропетровская область - 55 174 случая;

Донецкая область - 33 738 случаев;

Житомирская область - 37 468 случаев;

Закарпатская область - 27 543 случая;

Запорожская область - 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 482 случая;

Киевская область - 55 497 случаев;

Кировоградская область - 8090 случаев;

Луганская область - 9 443 случая;

Львовская область - 58 372 случая;

Николаевская область - 28 351 случай;

Одесская область - 66 971 случай;

Полтавская область - 33 509 случаев;

Ровенская область - 39 634 случая;

Сумская область - 38 923 случая;

Тернопольская область - 32 972 случая;

Харьковская область - 66 788 случаев;

Херсонская область - 16 408 случаев;

Хмельницкая область - 37 600 случаев;

Черкасская область - 36 418 случаев;

Черновицкая область - 38 914 случаев;

Черниговская область - 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 24 декабря

По состоянию на утро четверга, 24 декабря, в столице зарегистрировали 105 040 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1377 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Следом за Киевом по приросту новых зараженных расположились: Запорожская (774), Одесская (676), Киевская (666) и Донецкая (636) области.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1 802 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 23 пациента с COVID-19.

Вылечились за сутки 833 киевлянина, всего - 35 761.

Коронавирус в Киеве - статистика 24 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 24 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зарегистрированы 78 704 434 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 730 663 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 24 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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