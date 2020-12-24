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Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион

24 декабря 2020, 08:17
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Выздоровели с начала эпидемии более 630 тысяч украинцев.

коронавирус
Поставлены еще более 11 тыс. новых диагнозов "коронавирус" / Фото Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро четверга, 24 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 001 132 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 11 490 украинцев. Среди заболевших - 488 детей и 445 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 395 человек. За сутки умерли еще 223 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 631 435 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 575 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2721 человека.

Коронавирус в Украине - статистика 24 декабря / Facebook Максима Степанова

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 105 040 случаев;
  • Винницкая область - 21 490 случаев;
  • Волынская область - 31 917 случаев;
  • Днепропетровская область - 55 174 случая;
  • Донецкая область - 33 738 случаев;
  • Житомирская область - 37 468 случаев;
  • Закарпатская область - 27 543 случая;
  • Запорожская область - 50 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
  • Киевская область - 55 497 случаев;
  • Кировоградская область - 8090 случаев;
  • Луганская область - 9 443 случая;
  • Львовская область - 58 372 случая;
  • Николаевская область - 28 351 случай;
  • Одесская область - 66 971 случай;
  • Полтавская область - 33 509 случаев;
  • Ровенская область - 39 634 случая;
  • Сумская область - 38 923 случая;
  • Тернопольская область - 32 972 случая;
  • Харьковская область - 66 788 случаев;
  • Херсонская область - 16 408 случаев;
  • Хмельницкая область - 37 600 случаев;
  • Черкасская область - 36 418 случаев;
  • Черновицкая область - 38 914 случаев;
  • Черниговская область - 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 24 декабря

По состоянию на утро четверга, 24 декабря, в столице зарегистрировали 105 040 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1377 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Следом за Киевом по приросту новых зараженных расположились: Запорожская (774), Одесская (676), Киевская (666) и Донецкая (636) области.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1 802 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 23 пациента с COVID-19.

Вылечились за сутки 833 киевлянина, всего - 35 761.

Коронавирус в Киеве - статистика 24 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 24 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зарегистрированы 78 704 434 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 730 663 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 24 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 23 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 989 642 человека. За сутки COVID-19 диагностировали у 10 136 украинцев.
  • В НАН Украины подсчитали, сколько украинцев заразятся COVID-19 за новогодние праздники.
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал год окончания эпидемии коронавируса в Украине.
  • Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что привить от коронавируса планируют 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

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