Коронавирус в Украине 24 июня: выявили почти тысячу новых больных, 33 из них - дети

Побороли коронавирус еще почти 2,5 тыс. украинцев / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 24 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 937 жителей страны. В том числе заболели 33 ребенка и 24 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 559 человек; летальных случаев - 58, выздоровели - 2 471 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 24 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 231 914 человека;

выздоровели - 2 157 732 человека;

летальных исходов - 52 181;

проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.

Согласно данным портала Worldometers.info, Украина оказалась на втором месте по количеству новых зарегистрированных летальных случаев от коронавируса за сутки в Европе. По состоянию на утро 23 июня за 24 часа в стране умерло 70 человек.

На первом месте оказалась Российская Федерация – 548 новых смертей. После Украины с большим количеством новых смертей от COVID-19 идет Германия – 64, Польша – 35 и Франция – 33.

Коронавирус - статистика за сутки 22 июня

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред: