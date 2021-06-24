Коронавирус в Украине 24 июня: выявили почти тысячу новых больных, 33 из них - дети

За 23 июня в Украине поставили 937 новых диагнозов COVID-19. Общее число больных коронавирусом с начала эпидемии - 2 231 914.
По состоянию на утро четверга, 24 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 937 жителей страны. В том числе заболели 33 ребенка и 24 медицинских сотрудников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 559 человек; летальных случаев - 58, выздоровели - 2 471 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 231 914 человека;
- выздоровели - 2 157 732 человека;
- летальных исходов - 52 181;
- проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.
Согласно данным портала Worldometers.info, Украина оказалась на втором месте по количеству новых зарегистрированных летальных случаев от коронавируса за сутки в Европе. По состоянию на утро 23 июня за 24 часа в стране умерло 70 человек.
На первом месте оказалась Российская Федерация – 548 новых смертей. После Украины с большим количеством новых смертей от COVID-19 идет Германия – 64, Польша – 35 и Франция – 33.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
- Министерство здравоохранения до пятницы, 25 июня, подготовит пакет предложений по ситуации с карантином в Украине с целью противодействия циркуляции нового штамма коронавируса Дельта.