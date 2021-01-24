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Коронавирус в Украине 24 января: за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек

24 января 2021, 08:16

В Украине за время эпидемии жертвами COVID-19 стали более 21,5 тысячи человек.

коронавиурс
В Украине за время эпидемии жертвами COVID-19 стали более 21,5 тысячи человек / pixabay.com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3915 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 24 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 191 812, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвы коронавируса с начала эпидемии: 21 861 человек. За сутки умерли еще 83 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 947 514 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5407 украинцев.

За сутки госпитализировали 2079 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 23 081 (в том числе методом ПЦР - 17600, методом ИФА - 5481).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 240 случаев;
  • Винницкая область - 122 случая;
  • Волынская область - 73 случая;
  • Днепропетровская область - 236 случаев;
  • Донецкая область - 110 случаев;
  • Житомирская область - 164 случая;
  • Закарпатская область - 188 случаев;
  • Запорожская область - 198 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 292 случая;
  • Киевская область - 242 случая;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 79 случаев;
  • Львовская область - 320 случаев;
  • Николаевская область - 199 случаев;
  • Одесская область - 89 случаев;
  • Полтавская область - 141 случай;
  • Ровенская область - 96 случаев;
  • Сумская область - 118 случаев;
  • Тернопольская область - 119 случаев;
  • Харьковская область - 118 случаев;
  • Херсонская область - 104 случая;
  • Хмельницкая область - 203 случая;
  • Черкасская область - 78 случаев;
  • Черновицкая область - 186 случаев;
  • Черниговская область - 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 24 января

По состоянию на утро воскресенья, 24 января, в мире зарегистрированы 98 744 267 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 120 578 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (24 миллиона случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (8 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (3 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 24 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 24 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
  • В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.

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