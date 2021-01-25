Коронавирус в Украине 25 января: поставлено минимальное число диагнозов за 4 месяца

За сутки в стране нашли 2,5 тыс. новых больных.
По состоянию на утро понедельника, 25 января, в Украине выявили еще 2 516 больных коронавирусом. Это минимальное число новых диагнозов с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая заражения COVID-19.
Заболели за минувшие сутки 95 детей и 87 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 1 166 человек;
- летальных случаев - 63;
- выздоровели - 5 783 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 13 962.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 194 328 человек;
- выздоровели - 953 297 человек;
- летальных случаев - 21 924;
- проведено ПЦР-тестов - 6 108 668.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 146 случаев;
- Винницкая область - 67 случаев;
- Волынская область - 66 случаев;
- Днепропетровская область - 136 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 122 случая;
- Закарпатская область - 59 случаев;
- Запорожская область - 241 случай;
- Ивано-Франковская область - 238 случаев;
- Киевская область - 102 случая;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 41 случай;
- Львовская область - 138 случаев;
- Николаевская область - 123 случая;
- Одесская область - 166 случаев;
- Полтавская область - 84 случая;
- Ровенская область - 49 случаев;
- Сумская область - 101 случай;
- Тернопольская область - 95 случаев;
- Харьковская область - 51 случай;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 2 случая;
- Черкасская область - 68 случаев;
- Черновицкая область - 160 случаев;
- Черниговская область - 42 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 25 января
По состоянию на утро понедельника, 25 января, в столице зарегистрировали 126 264 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 146 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 283 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 5 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 626 человек, всего - 58 513.
Коронавирус в мире - статистика 25 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 25 января в мире зарегистрированы 99 192 353 случая заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 129 403 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 24 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 191 812, за сутки выявили 3915 новых инфицированных COVID-19.
- Коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
- С понедельника, 25 января, карантин в Украине смягчен - страна возвращается к адаптивному карантину. По всей территории начали действовать ограничения "оранжевой" зоны.
- Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.