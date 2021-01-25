Коронавирус в Украине 25 января: поставлено минимальное число диагнозов за 4 месяца

Коронавирус заразил 95 детей и 87 медработников/ Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 25 января, в Украине выявили еще 2 516 больных коронавирусом. Это минимальное число новых диагнозов с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая заражения COVID-19.

Заболели за минувшие сутки 95 детей и 87 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 1 166 человек;

человек; летальных случаев - 63 ;

; выздоровели - 5 783 человека;

человека; осуществлено тестирований за сутки - 13 962 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 194 328 человек;

человек; выздоровели - 953 297 человек;

человек; летальных случаев - 21 924 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 108 668 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 146 случаев;

Винницкая область - 67 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 136 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 122 случая;

Закарпатская область - 59 случаев;

Запорожская область - 241 случай ;

; Ивано-Франковская область - 238 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 138 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 166 случаев;

Полтавская область - 84 случая;

Ровенская область - 49 случаев;

Сумская область - 101 случай;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 51 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 68 случаев;

Черновицкая область - 160 случаев;

Черниговская область - 42 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 25 января

По состоянию на утро понедельника, 25 января, в столице зарегистрировали 126 264 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 146 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 283 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 5 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 626 человек, всего - 58 513.

Коронавирус в Киеве - статистика 25 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 25 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 25 января в мире зарегистрированы 99 192 353 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 129 403 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 25 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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