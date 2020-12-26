Коронавирус в Украине 26 декабря – за сутки выявили почти 8 тысяч больных

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 17 тысяч украинцев.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7709 человек.
По состоянию на утро субботы, 26 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 019 176, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 702 человека. За сутки умерл еще 121 пациент.
Выздоровели с начала эпидемии 651 917 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5145 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 106 486 случаев;
- Винницкая область - 21 858 случаев;
- Волынская область - 32 300 случаев;
- Днепропетровская область - 56 356 случаев;
- Донецкая область - 34 586 случаев;
- Житомирская область - 38 219 случаев;
- Закарпатская область - 27 754 случая;
- Запорожская область - 51 250 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 725 случаев;
- Киевская область – 56 942 случая;
- Кировоградская область - 8205 случаев;
- Луганская область - 9906 случаев;
- Львовская область - 59 551 случай;
- Николаевская область - 29 117 случаев;
- Одесская область - 68 447 случаев;
- Полтавская область - 34 341 случай;
- Ровенская область - 40 195 случаев;
- Сумская область - 39 848 случаев;
- Тернопольская область - 33 328 случаев;
- Харьковская область - 67 655 случаев;
- Херсонская область - 16 917 случаев;
- Хмельницкая область – 38 333 случая;
- Черкасская область - 37 321 случай;
- Черновицкая область – 39 293 случая;
- Черниговская область - 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве - статистика на 26 декабря
По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в столице зарегистрировали 106 486 случаев заболевания.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 408 случаев заражения.
Всего в столице Украины умерли 1829 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19.
Вылечился за сутки 161 киевлянин, всего 37 130.
Коронавирус в мире – статистика на 26 декабря
По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в мире зарегистрированы 79 840 200 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 750 580 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.