Коронавирус в Украине 26 декабря – за сутки выявили почти 8 тысяч больных

За сутки в Украине выявили почти 8 тысяч больных коронавирусом / pixabay.com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7709 человек.

По состоянию на утро субботы, 26 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 019 176, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 702 человека. За сутки умерл еще 121 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 651 917 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5145 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область - 21 858 случаев;

Волынская область - 32 300 случаев;

Днепропетровская область - 56 356 случаев;

Донецкая область - 34 586 случаев;

Житомирская область - 38 219 случаев;

Закарпатская область - 27 754 случая;

Запорожская область - 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случая;

Кировоградская область - 8205 случаев;

Луганская область - 9906 случаев;

Львовская область - 59 551 случай;

Николаевская область - 29 117 случаев;

Одесская область - 68 447 случаев;

Полтавская область - 34 341 случай;

Ровенская область - 40 195 случаев;

Сумская область - 39 848 случаев;

Тернопольская область - 33 328 случаев;

Харьковская область - 67 655 случаев;

Херсонская область - 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случая;

Черкасская область - 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случая;

Черниговская область - 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 26 декабря / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 26 декабря

По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в столице зарегистрировали 106 486 случаев заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 408 случаев заражения.

Всего в столице Украины умерли 1829 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19.

Вылечился за сутки 161 киевлянин, всего 37 130.

Коронавирус в мире – статистика на 26 декабря

По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в мире зарегистрированы 79 840 200 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 750 580 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 26 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: