Коронавирус в Украине 26 мая: число новых диагнозов подскочило, много госпитализаций

Больше всего новых подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро среды, 26 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 395 жителей страны. В том числе заболели 153 ребенка и 73 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1778 человек; летальных случаев - 208, выздоровели 14 987 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277), Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 189 858 человек;
- выздоровели - 1 990 051 человек;
- летальных исходов - 49 893;
- проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Вся Украина оказалась в одной зоне карантина - желтой. По состоянию на вторник, 25 мая, Донецкую область вывели из "оранжевой" карантинной зоны.
- Ученые выяснили, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей.
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
Автор: Анна Багрий