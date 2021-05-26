Коронавирус в Украине 26 мая: число новых диагнозов подскочило, много госпитализаций

Выздоровели от коронавируса за сутки почти 15 тыс. человек / УНИАН

По состоянию на утро среды, 26 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 395 жителей страны. В том числе заболели 153 ребенка и 73 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1778 человек; летальных случаев - 208, выздоровели 14 987 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277), Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 26 мая / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 189 858 человек;

выздоровели - 1 990 051 человек;

летальных исходов - 49 893;

проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.

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