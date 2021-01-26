Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных

В первые несколько дней недели в Украине стабильно снижается число поставленных диагнозов.
По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом.
Заболели за минувшие сутки 95 детей и 175 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализирован - 891 человек;
- летальных случаев - 133;
- выздоровели - 12 538 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 32 030.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 197 107 человек;
- выздоровели - 965 835 человек;
- летальных случаев - 22 057;
- проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.
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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 375 случаев;
- Винницкая область - 53 случая;
- Волынская область - 93 случая;
- Днепропетровская область - 108 случаев;
- Донецкая область - 46 случаев;
- Житомирская область - 20 случаев;
- Закарпатская область - 103 случая;
- Запорожская область - 276 случаев;
- Ивано-Франковская область - 255 случаев;
- Киевская область - 78 случаев;
- Кировоградская область - 17 случаев;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 167 случаев;
- Николаевская область - 30 случаев;
- Одесская область - 211 случаев;
- Полтавская область - 100 случаев;
- Ровенская область - 81 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 95 случаев;
- Харьковская область - 207 случаев;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
- Черкасская область - 122 случая;
- Черновицкая область - 192 случая;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 26 января
По состоянию на утро вторника, 26 января, в столице зарегистрировали 126 639 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 375 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 292 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 1 639 человек, всего - 60 152.
Коронавирус в мире - статистика 26 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 26 января в мире зарегистрированы 99 718 414 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 139 928 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.
По состоянию на вечер, 26 января, в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заражения достигло 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
На данный момент в мире выявлено 100 388 749 случаев инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 заразившихся.
При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- До конца января Украина получит первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 тысяч доз, чтобы начать экстренную вакцинацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал, сколько всего доз препарата планируется закупить.
- Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
- Хантавирус уже в Украине. Его обнаружили у жителя Львовщины. Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.
- С понедельника, 25 января, карантин в Украине смягчен - страна вернулась к адаптивному карантину. По всей территории начали действовать ограничения "оранжевой" зоны.
- Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.