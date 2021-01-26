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Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных

26 января 2021, 22:10
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В первые несколько дней недели в Украине стабильно снижается число поставленных диагнозов.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще около тысячи украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 95 детей и 175 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализирован - 891 человек;
  • летальных случаев - 133;
  • выздоровели - 12 538 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 32 030.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 197 107 человек;
  • выздоровели - 965 835 человек;
  • летальных случаев - 22 057;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.
Коронавирус в Украине - статистика на утро 26 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 375 случаев;
  • Винницкая область - 53 случая;
  • Волынская область - 93 случая;
  • Днепропетровская область - 108 случаев;
  • Донецкая область - 46 случаев;
  • Житомирская область - 20 случаев;
  • Закарпатская область - 103 случая;
  • Запорожская область - 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 255 случаев;
  • Киевская область - 78 случаев;
  • Кировоградская область - 17 случаев;
  • Луганская область - 56 случаев;
  • Львовская область - 167 случаев;
  • Николаевская область - 30 случаев;
  • Одесская область - 211 случаев;
  • Полтавская область - 100 случаев;
  • Ровенская область - 81 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 95 случаев;
  • Харьковская область - 207 случаев;
  • Херсонская область - 37 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черкасская область - 122 случая;
  • Черновицкая область - 192 случая;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 26 января

По состоянию на утро вторника, 26 января, в столице зарегистрировали 126 639 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 375 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 292 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 639 человек, всего - 60 152.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 26 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 26 января в мире зарегистрированы 99 718 414 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 139 928 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.

По состоянию на вечер, 26 января, в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заражения достигло 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

На данный момент в мире выявлено 100 388 749 случаев инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 заразившихся.

При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.

Коронавирус в мире - статистика 26 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • До конца января Украина получит первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 тысяч доз, чтобы начать экстренную вакцинацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал, сколько всего доз препарата планируется закупить.
  • Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
  • Хантавирус уже в Украине. Его обнаружили у жителя Львовщины. Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.
  • С понедельника, 25 января, карантин в Украине смягчен - страна вернулась к адаптивному карантину. По всей территории начали действовать ограничения "оранжевой" зоны.
  • Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.

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