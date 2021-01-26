УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше трех тысяч новых больных

26 января 2021, 08:17
Прослушать новость
Остановить

В первые несколько дней недели в Украине стабильно снижается число поставленных диагнозов.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще около тысячи украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 95 детей и 175 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализирован - 891 человек;
  • летальных случаев - 133;
  • выздоровели - 12 538 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 32 030.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 197 107 человек;
  • выздоровели - 965 835 человек;
  • летальных случаев - 22 057;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.
Коронавирус в Украине - статистика на утро 26 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Читайте такжеЭпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 375 случаев;
  • Винницкая область - 53 случая;
  • Волынская область - 93 случая;
  • Днепропетровская область - 108 случаев;
  • Донецкая область - 46 случаев;
  • Житомирская область - 20 случаев;
  • Закарпатская область - 103 случая;
  • Запорожская область - 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 255 случаев;
  • Киевская область - 78 случаев;
  • Кировоградская область - 17 случаев;
  • Луганская область - 56 случаев;
  • Львовская область - 167 случаев;
  • Николаевская область - 30 случаев;
  • Одесская область - 211 случаев;
  • Полтавская область - 100 случаев;
  • Ровенская область - 81 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 95 случаев;
  • Харьковская область - 207 случаев;
  • Херсонская область - 37 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черкасская область - 122 случая;
  • Черновицкая область - 192 случая;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 26 января

По состоянию на утро вторника, 26 января, в столице зарегистрировали 126 639 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 375 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 292 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 639 человек, всего - 60 152.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 26 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 26 января в мире зарегистрированы 99 718 414 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 139 928 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 26 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеОсенью 2021 года Украину может ожидать новый локдаун

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • До конца января Украина получит первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 тысяч доз, чтобы начать экстренную вакцинацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал, сколько всего доз препарата планируется закупить.
  • Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
  • Хантавирус уже в Украине. Его обнаружили у жителя Львовщины. Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.
  • С понедельника, 25 января, карантин в Украине смягчен - страна вернулась к адаптивному карантину. По всей территории начали действовать ограничения "оранжевой" зоны.
  • Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.

коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше трех тысяч новых больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Коронавирус в Украине стал опаснее: врач назвала новые симптомыКоронавирус в Украине стал опаснее: врач назвала новые симптомы Смертельная вакцина: еще пять человек скончались после прививки от коронавирусаСмертельная вакцина: еще пять человек скончались после прививки от коронавируса Когда в Украине ослабнет эпидемия COVID-19: Степанов назвал срокиКогда в Украине ослабнет эпидемия COVID-19: Степанов назвал сроки Врач растолковал, почему в Украине "затих" коронавирусВрач растолковал, почему в Украине "затих" коронавирус "Спасайся, кто может": инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников"Спасайся, кто может": инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников
Следующий материал

Последние новости

09:42
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
09:41
"Врачи укололи что-то": боксер Беринчик рассказал трагическую историю о сыне Видео
09:19
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
09:15
Избиение до полусмерти украинца в Париже: важные новости из госпиталя Видео
08:51
"Панический страх": раскрыты подробности смерти Александра Шаляпина Видео
Реклама
08:40
Когда Украина полностью возобновит международные авиаперевозки: назван год Видео
08:40
США нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носом мнение
08:27
Как уберечься от SMS-мошенников: советы экспертов
08:17
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше трех тысяч новых больных Видео
08:10
"Несет антиукраинский бред студентам": из киевского вуза отказались увольнять "подругу Прилепина"
08:01
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен в себе и судьбе Видео
07:46
Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021 Видео
07:40
Звезда Квартала засветила грудь на горячем селфи
07:17
Сторонница жестких санкций против РФ возглавила Минфин США Видео
07:15
Люди в шоке: украинцы получили первые платежки за коммуналку в 2021 году Видео
06:55
Осенью 2021 года Украину может ожидать новый локдаун мнение
06:35
Хватит всем: Шмыгаль уточнил, сколько всего вакцин от COVID-19 закупит Украина Видео
06:33
Гороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать
05:57
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
05:36
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
Реклама
05:22
Пушилина ждет участь Захарченко: Грымчак спрогнозировал, что изменится в "ДНР" Видео
05:06
Скандальный дворец Путина: в РФ назвали причину слива фото и видео Видео
04:29
Как часто нужно стирать бюстгальтер Видео
04:01
Как начать худеть дома и на работе - ответ врача
03:40
В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса
03:02
Контакт с больным COVID-19: врач сказал, почему нужно изолироваться на две недели Видео
02:14
Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
00:56
Умерла известная украинская актриса и звезда Джентльмен-шоу
00:55
Опубликовано первое фото британского вируса-"мутанта" Видео
00:24
Байден отменил скандальные указы Трампа и закрыл границу: как будут пускать в США Видео
00:19
"Горячие булочки": полуголая Maruv показала развратное фото со своей подругой
25 января, понедельник
23:52
Украина не может использовать ни одной вакцины от коронавируса: названа причина Видео
23:09
Генсек ПАСЕ рассказала, как окружение Зеленского сорвало ее визит в Украину Видео
23:03
Эксперт объяснил, кому надеяться на коммунальные субсидии
22:58
Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать Видео
22:48
Плохой привкус во рту: причины и возможные серьезные последствия Видео
22:33
Белый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному Видео
22:14
Инфекционист озвучила печальный сценарий развития пандемии коронавируса в Украине Видео
22:07
Стало известно, как Слуга народа собирается пропихивать Витренко в министры Видео
21:41
Стали известны новые детали о вакцине от коронавируса Moderna Видео
Реклама
21:31
В Киев нагрянет ураган: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Видео
20:51
"Спасайся, кто может": инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников
20:33
1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф
20:31
Появилось ещё одно подтверждение факта разработки Ghost of Tsushima 2 для PS5 Видео
20:28
"Худший кризис за 100 лет": в ООН предупредили о риске мирового раскола Видео
20:18
На Львовщине впервые обнаружили хантавирус Видео
20:14
Зеленский огласил, когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине Видео
19:53
Эксперт объяснил, почему у Зеленского сделают номинальное снижение тарифов Видео
19:47
HBO Max и Warner Bros работают над сериалом о Гарри Поттере
19:46
Врач растолковал, почему в Украине "затих" коронавирус Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять