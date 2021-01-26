Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше трех тысяч новых больных

С коронавирусом госпитализировали еще около тысячи украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 95 детей и 175 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализирован - 891 человек;

человек; летальных случаев - 133 ;

; выздоровели - 12 538 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 32 030 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 197 107 человек;

человек; выздоровели - 965 835 человек;

человек; летальных случаев - 22 057 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 125 257 .

Коронавирус в Украине - статистика на утро 26 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 375 случаев;

Винницкая область - 53 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 103 случая;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 255 случаев;

Киевская область - 78 случаев;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 167 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 100 случаев;

Ровенская область - 81 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 207 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 192 случая;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 26 января

По состоянию на утро вторника, 26 января, в столице зарегистрировали 126 639 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 375 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 292 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 639 человек, всего - 60 152.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 26 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 26 января в мире зарегистрированы 99 718 414 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 139 928 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 26 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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