Коронавирус в Украине 27 апреля: почти 8 тыс. новых больных и 432 жертвы

Число выявленных больных коронавирусом украинцев выросло / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 27 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 915 жителей страны. В том числе заболели 336 детей и 202 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 650 человек; летальных случаев - 432, выздоровел 17 391 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 26 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 038 248 человек;

выздоровели - 1 596 829 человек;

летальных исходов - 42 950;

проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 27 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 869 случаев заражения коронавирусом, умер 31 человек, выздоровели - 829.

Всего в Киеве заболел 192 620 человек, умерли - 4 497, вылечились - 120 873.

Коронавирус в Киеве - статистика 27 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

11 100 человек привиты против COVID-19 за сутки 26 апреля 2021 в Украине.

539 126 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 869 случаев / 1079 прививок;

Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;

Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;

Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская - 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область - 251 случай / 108 прививок;

Львовская область - 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;

Ровенская область - 452 случая / 190 прививок;

Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививки;

Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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