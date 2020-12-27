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Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили чуть более 6 тысяч случаев заражения

27 декабря 2020, 08:16

В Украине за время эпидемии жертвами COVID-19 стали более 17,5 тысячи человек.

Коронавирус
За сутки в Украине выявили еще 6 тысяч больных коронавирусом / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 6113 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 025 989, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 774 человека. За сутки умерли еще 72 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 658 538 пациентов. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 6621 украинец.

За сутки госпитализировали 1674 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 107 204 случая;
  • Винницкая область - 21 960 случаев;
  • Волынская область - 32 429 случаев;
  • Днепропетровская область – 56 893 случая;
  • Донецкая область - 34 929 случаев;
  • Житомирская область - 38 494 случая;
  • Закарпатская область - 27 828 случаев;
  • Запорожская область - 51 703 случая;
  • Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;
  • Киевская область - 57 331 случай;
  • Кировоградская область - 8225 случаев;
  • Луганская область - 9982 случая;
  • Львовская область - 59 798 случаев;
  • Николаевская область - 29 531 случай;
  • Одесская область – 68 962 случая;
  • Полтавская область - 34 600 случаев;
  • Ровенская область - 40 295 случаев;
  • Сумская область - 40 047 случаев;
  • Тернопольская область - 33 452 случая;
  • Харьковская область - 67 868 случаев;
  • Херсонская область - 17 067 случаев;
  • Хмельницкая область - 38 378 случаев;
  • Черкасская область - 37 617 случаев;
  • Черновицкая область – 39 422 случая;
  • Черниговская область - 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 27 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в мире зарегистрированы 80 351 598 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 757 657 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 27 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

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