Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили чуть более 6 тысяч случаев заражения

За сутки в Украине выявили еще 6 тысяч больных коронавирусом / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 6113 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 025 989, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 774 человека. За сутки умерли еще 72 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 658 538 пациентов. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 6621 украинец.

За сутки госпитализировали 1674 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 107 204 случая;

Винницкая область - 21 960 случаев;

Волынская область - 32 429 случаев;

Днепропетровская область – 56 893 случая;

Донецкая область - 34 929 случаев;

Житомирская область - 38 494 случая;

Закарпатская область - 27 828 случаев;

Запорожская область - 51 703 случая;

Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;

Киевская область - 57 331 случай;

Кировоградская область - 8225 случаев;

Луганская область - 9982 случая;

Львовская область - 59 798 случаев;

Николаевская область - 29 531 случай;

Одесская область – 68 962 случая;

Полтавская область - 34 600 случаев;

Ровенская область - 40 295 случаев;

Сумская область - 40 047 случаев;

Тернопольская область - 33 452 случая;

Харьковская область - 67 868 случаев;

Херсонская область - 17 067 случаев;

Хмельницкая область - 38 378 случаев;

Черкасская область - 37 617 случаев;

Черновицкая область – 39 422 случая;

Черниговская область - 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 27 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в мире зарегистрированы 80 351 598 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 757 657 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 27 декабря / Центр Джона Хопкинса

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