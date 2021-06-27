Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 500 человек

Минздрав выложил в Сеть новую коронавирусную статистику / Reuters

За минувшие сутки, 26 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 28, медработников – 6). Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано-529 человек;

летальных исходов-17;

выздоровело-1 097 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 233 996 человек;

выздоровели – 2 163 069 человек;

летальных исходов - 52 286;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в городе Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

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Напомним, ранее ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали Лямбда. Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.

Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил - Коронавирус типа Дельта был зафиксирован в Украине у двоих людей.