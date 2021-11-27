Коронавирус в Украине 27 ноября немного утих: 14 тыс. новых зараженных и менее 600 смертей

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 305 человек. Жертвами болезни стали 568 пациентов, а выздоровели почти 23 тысячи человек.
По состоянию на утро субботы, 27 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 200 жителей страны. В том числе заболели 1 296 детей и 212 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 305 человек; летальных случаев - 568; выздоровели 22 946 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1630 случаев;
- Винницкая область – 823 случая;
- Волынская область – 596 случаев;
- Днепропетровская область – 866 случаев;
- Донецкая область – 1044 случая;
- Житомирская область – 360 случаев;
- Закарпатская область – 414 случаев;
- Запорожская область – 635 случаев;
- Ивано-Франковская область – 274 случая;
- Киевская область – 698 случаев;
- Кировоградская область – 180 случаев;
- Луганская область – 203 случая;
- Львовская область – 745 случаев;
- Николаевская область – 490 случаев;
- Одесская область – 624 случая;
- Полтавская область – 904 случая;
- Ровенская область – 558 случаев;
- Сумская область – 365 случаев;
- Тернопольская область – 232 случая;
- Харьковская область – 565 случаев;
- Херсонская область – 219 случаев;
- Хмельницкая область – 626 случаев;
- Черкасская область – 596 случаев;
- Черновицкая область – 172 случая;
- Черниговская область – 381 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 414 540 человек;
- выздоровели - 2 899 967 пациент;
- летальных исходов - 84 717;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 793 678.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Читайте таже:
- В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19
- Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава
- Убьет больше людей, чем COVID-19: ученые предсказали появление новой суперболезни
- Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма Дельта
- Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19