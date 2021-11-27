Коронавирус в Украине 27 ноября немного утих: 14 тыс. новых зараженных и менее 600 смертей

Коронавирус в Украине немного сбавил обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 27 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 200 жителей страны. В том числе заболели 1 296 детей и 212 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 305 человек; летальных случаев - 568; выздоровели 22 946 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1630 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 596 случаев;

Днепропетровская область – 866 случаев;

Донецкая область – 1044 случая;

Житомирская область – 360 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 635 случаев;

Ивано-Франковская область – 274 случая;

Киевская область – 698 случаев;

Кировоградская область – 180 случаев;

Луганская область – 203 случая;

Львовская область – 745 случаев;

Николаевская область – 490 случаев;

Одесская область – 624 случая;

Полтавская область – 904 случая;

Ровенская область – 558 случаев;

Сумская область – 365 случаев;

Тернопольская область – 232 случая;

Харьковская область – 565 случаев;

Херсонская область – 219 случаев;

Хмельницкая область – 626 случаев;

Черкасская область – 596 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 381 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 414 540 человек;

выздоровели - 2 899 967 пациент;

летальных исходов - 84 717;

проведено ПЦР-тестирований – 15 793 678.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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