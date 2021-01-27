Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных

С коронавирусом госпитализированы почти 2,5 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине выявили еще 3776 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 115 детей и 172 медработника. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 2 430 человек;

человек; летальных случаев - 145 ;

; выздоровели - 14 250 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 47 120 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 200 883 человека;

человека; выздоровели - 980 085 человек;

человек; летальных случаев - 22 202 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 152 298 .

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 27 января

По состоянию на утро среды, 27 января, в столице зарегистрировали 127 076 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 437 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2308 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.

Вылечился за сутки - 2 201 человек, всего - 62 353.

Коронавирус в Киеве - статистика 27 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию

Число зараженных коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку – заболели COVID-19 более 100 миллионов человек.

Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, только за минувшие сутки в мире подтвердили более 528 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 100,8 млн заражений.

Продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом в мире США. Штаты возглавляют список как по суточной заболеваемости, так и по общему числу случаев. В понедельник, 25 января, там обнаружили более 148 тысяч больных.

В Бразилии зафиксировали более 63 тысяч новых случаев. Также более 36 тысяч заражений зарегистрировали в Испании. Во Франции выявили 22 тысячи заражений. В то же время в Великобритании количество новых больных немного уменьшилось – за сутки их около 20 тысяч.

Коронавирус унес жизни 15 864 человек. В частности, умерли почти 4 тысячи американцев, 1631 британец и 1206 бразильцев.

Общее число жертв коронавируса в мире – более 2,1 миллиона человек.

Коронавирус в мире - статистика / worldometers.info

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