Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных

Больше всего новых зараженных в Киеве и еще четырех областях.
По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине выявили еще 3776 больных коронавирусом.
Заболели за минувшие сутки 115 детей и 172 медработника. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 2 430 человек;
- летальных случаев - 145 ;
- выздоровели - 14 250 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 47 120 .
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 200 883 человека;
- выздоровели - 980 085 человек;
- летальных случаев - 22 202;
- проведено ПЦР-тестов - 6 152 298.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 437 случаев;
- Винницкая область - 158 случаев;
- Волынская область - 76 случаев;
- Днепропетровская область - 188 случаев;
- Донецкая область - 143 случая;
- Житомирская область - 107 случаев;
- Закарпатская область - 86 случаев;
- Запорожская область - 204 случая;
- Ивано-Франковская область - 167 случаев;
- Киевская область - 276 случаев;
- Кировоградская область - 48 случаев;
- Луганская область - 49 случаев;
- Львовская область - 221 случай;
- Николаевская область - 174 случая;
- Одесская область - 185 случаев;
- Полтавская область - 116 случаев;
- Ровенская область - 164 случая;
- Сумская область - 85 случаев;
- Тернопольская область - 96 случаев;
- Харьковская область - 238 случаев;
- Херсонская область - 64 случая;
- Хмельницкая область - 169 случаев;
- Черкасская область - 126 случаев;
- Черновицкая область - 169 случаев;
- Черниговская область - 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 27 января
По состоянию на утро среды, 27 января, в столице зарегистрировали 127 076 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 437 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2308 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.
Вылечился за сутки - 2 201 человек, всего - 62 353.
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию
Число зараженных коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку – заболели COVID-19 более 100 миллионов человек.
Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, только за минувшие сутки в мире подтвердили более 528 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 100,8 млн заражений.
Продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом в мире США. Штаты возглавляют список как по суточной заболеваемости, так и по общему числу случаев. В понедельник, 25 января, там обнаружили более 148 тысяч больных.
В Бразилии зафиксировали более 63 тысяч новых случаев. Также более 36 тысяч заражений зарегистрировали в Испании. Во Франции выявили 22 тысячи заражений. В то же время в Великобритании количество новых больных немного уменьшилось – за сутки их около 20 тысяч.
Коронавирус унес жизни 15 864 человек. В частности, умерли почти 4 тысячи американцев, 1631 британец и 1206 бразильцев.
Общее число жертв коронавируса в мире – более 2,1 миллиона человек.
Коронавирус в Украине - новости:
- По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 197 107 человек.
- Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.