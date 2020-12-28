Коронавирус в Украине 28 декабря: число новых диагнозов рекордно упало

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у минимального числа украинцев с начала октября.
Согласно свежей статистике по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября. Среди заболевших - 196 детей и 141 медработник. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 849 человек. За сутки умерли еще 75 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 665 729 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 7 191 украинец.
Госпитализировали в больницы за сутки 1 588 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 108 055 случаев;
- Винницкая область - 22 008 случаев;
- Волынская область - 32 537 случаев;
- Днепропетровская область - 57 196 случаев;
- Донецкая область - 35 188 случаев;
- Житомирская область - 38 545 случаев;
- Закарпатская область - 27 879 случаев;
- Запорожская область - 52 175 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 894 случая;
- Киевская область - 57 614 случаев;
- Кировоградская область - 8 234 случая;
- Луганская область - 10 013 случаев;
- Львовская область - 60 005 случаев;
- Николаевская область - 29 878 случаев;
- Одесская область - 69 134 случая;
- Полтавская область - 34 843 случая;
- Ровенская область - 40 332 случая;
- Сумская область - 40 129 случаев;
- Тернопольская область - 33 540 случаев;
- Харьковская область - 67 991 случай;
- Херсонская область - 17 193 случая;
- Хмельницкая область - 38 408 случаев;
- Черкасская область - 37 856 случаев;
- Черновицкая область - 39 515 случаев;
- Черниговская область - 29 212 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 28 декабря
По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в столице зарегистрировали 108 055случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 851 новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1854 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 188 киевлян, всего - 37 491.
Коронавирус в мире - статистика 28 декабря
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, зарегистрированы 80 783 674 случая заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 764 863 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6113 человек.
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.