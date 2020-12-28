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Коронавирус в Украине 28 декабря: число новых диагнозов рекордно упало

28 декабря 2020, 08:10
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За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у минимального числа украинцев с начала октября.

Коронавирус
Коронавирус снизил обороты/ Фото Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября. Среди заболевших - 196 детей и 141 медработник. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 849 человек. За сутки умерли еще 75 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 665 729 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 7 191 украинец.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 588 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 28 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 108 055 случаев;
  • Винницкая область - 22 008 случаев;
  • Волынская область - 32 537 случаев;
  • Днепропетровская область - 57 196 случаев;
  • Донецкая область - 35 188 случаев;
  • Житомирская область - 38 545 случаев;
  • Закарпатская область - 27 879 случаев;
  • Запорожская область - 52 175 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 894 случая;
  • Киевская область - 57 614 случаев;
  • Кировоградская область - 8 234 случая;
  • Луганская область - 10 013 случаев;
  • Львовская область - 60 005 случаев;
  • Николаевская область - 29 878 случаев;
  • Одесская область - 69 134 случая;
  • Полтавская область - 34 843 случая;
  • Ровенская область - 40 332 случая;
  • Сумская область - 40 129 случаев;
  • Тернопольская область - 33 540 случаев;
  • Харьковская область - 67 991 случай;
  • Херсонская область - 17 193 случая;
  • Хмельницкая область - 38 408 случаев;
  • Черкасская область - 37 856 случаев;
  • Черновицкая область - 39 515 случаев;
  • Черниговская область - 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 28 декабря

По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в столице зарегистрировали 108 055случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 851 новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1854 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 188 киевлян, всего - 37 491.

/ covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 28 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, зарегистрированы 80 783 674 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 764 863 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 28 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6113 человек.
  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

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