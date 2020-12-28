Коронавирус в Украине 28 декабря: число новых диагнозов рекордно упало

Коронавирус снизил обороты/ Фото Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября. Среди заболевших - 196 детей и 141 медработник. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 849 человек. За сутки умерли еще 75 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 665 729 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 7 191 украинец.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 588 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 28 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 108 055 случаев;

Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8 234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69 134 случая;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ровенская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 28 декабря

По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в столице зарегистрировали 108 055случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 851 новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1854 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 188 киевлян, всего - 37 491.

/ covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 28 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, зарегистрированы 80 783 674 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 764 863 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 28 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: