Коронавирус в Украине 28 июля: за сутки - более 700 новых диагнозов

С начала эпидемии коронавирусом в нашей стране заболели 2 250 061 человек, жертв болезни - почти 53 тысячи.
По состоянию на утро среды, 28 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 717 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 97 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 507 человек, летальных случаев - 15 (сутками ранее было 27 жертв болезни), выздоровели - 459 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели – 2 250 061 человек;
- выздоровели - 2 185 339 человек;
- летальных исходов - 52 891;
- проведено ПЦР-тестов - 11 321 947.
Коронавирус в Укриане - о чем ранее писал Главред:
- В Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования. Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
- Вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.
- 27 июля стало известно, что медики столичной Александровской больницы не смогли спасти жизнь одному из шести пациентов, у которых диагностировали инфицирование особо опасным штаммом COVID-19 Дельта. Умерший привез болезнь в Киев из России.
Автор: Анна Багрий