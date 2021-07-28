Коронавирус в Украине 28 июля: за сутки - более 700 новых диагнозов

Больше всего новых больных COVID-19 выявили в Киеве / УНИАН

По состоянию на утро среды, 28 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 717 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 97 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 507 человек, летальных случаев - 15 (сутками ранее было 27 жертв болезни), выздоровели - 459 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 250 061 человек;

выздоровели - 2 185 339 человек;

летальных исходов - 52 891;

проведено ПЦР-тестов - 11 321 947.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 28 июля 2021 / t.me/mozofficial

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