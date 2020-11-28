Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных

Общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 709701 человек.
Коронавирус в Украине распространяется с бешеной скоростью. За минувшие сутки поставили 16294 новых диагноза.
По состоянию на утром субботы, 28 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 709701 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12093 человека. За сутки умерли еще 184 пациента.
Вырвались из лап опасной болезни за сутки 8897 человек, за все время - 335135 человек.
За последние 24 часа госпитализировали 1639 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Коронавирус в Украине - статистика в областях:
- г. Киев - 67278 случаев;
- Винницкая область - 17051 случай;
- Волынская область - 23 656 случаев;
- Днепропетровская область - 36487 случаев;
- Донецкая область - 22210 случаев;
- Житомирская область - 29 098 случаев;
- Закарпатская область - 22974 случая;
- Запорожская область - 29 296 случаев;
- Ивано-Франковская область - 35374 случая;
- Киевская область - 36214 случаев;
- Кировоградская область - 4941 случай;
- Луганская область - 6185 случаев;
- Львовская область - 45052 случая;
- Николаевская область - 17710 случаев;
- Одесская область - 42851 случай;
- Полтавская область - 21490 случаев;
- Ровенская область - 30 430 случаев;
- Сумская область - 27603 случая;
- Тернопольская область - 27 425 случаев;
- Харьковская область - 54 517 случаев;
- Херсонская область - 9845 случаев;
- Хмельницкая область - 28917 случаев;
- Черкасская область - 22053 случая;
- Черновицкая область - 33291 случай;
- Черниговская область - 17753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.