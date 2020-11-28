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Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных

28 ноября 2020, 08:15

Общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 709701 человек.

коронавирус,лечение
За сутки в Украине выявили более 16 тысяч больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Украине распространяется с бешеной скоростью. За минувшие сутки поставили 16294 новых диагноза.

По состоянию на утром субботы, 28 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 709701 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12093 человека. За сутки умерли еще 184 пациента.

Вырвались из лап опасной болезни за сутки 8897 человек, за все время - 335135 человек.

За последние 24 часа госпитализировали 1639 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Коронавирус в Украине - статистика в областях:

  • г. Киев - 67278 случаев;
  • Винницкая область - 17051 случай;
  • Волынская область - 23 656 случаев;
  • Днепропетровская область - 36487 случаев;
  • Донецкая область - 22210 случаев;
  • Житомирская область - 29 098 случаев;
  • Закарпатская область - 22974 случая;
  • Запорожская область - 29 296 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 35374 случая;
  • Киевская область - 36214 случаев;
  • Кировоградская область - 4941 случай;
  • Луганская область - 6185 случаев;
  • Львовская область - 45052 случая;
  • Николаевская область - 17710 случаев;
  • Одесская область - 42851 случай;
  • Полтавская область - 21490 случаев;
  • Ровенская область - 30 430 случаев;
  • Сумская область - 27603 случая;
  • Тернопольская область - 27 425 случаев;
  • Харьковская область - 54 517 случаев;
  • Херсонская область - 9845 случаев;
  • Хмельницкая область - 28917 случаев;
  • Черкасская область - 22053 случая;
  • Черновицкая область - 33291 случай;
  • Черниговская область - 17753 случая.
Коронавирус в Украине - карта на 28 ноября / СНБО

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 13 ноября ​известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
  • 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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