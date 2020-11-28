Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных

За сутки в Украине выявили более 16 тысяч больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Украине распространяется с бешеной скоростью. За минувшие сутки поставили 16294 новых диагноза.

По состоянию на утром субботы, 28 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 709701 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12093 человека. За сутки умерли еще 184 пациента.

Вырвались из лап опасной болезни за сутки 8897 человек, за все время - 335135 человек.

За последние 24 часа госпитализировали 1639 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Коронавирус в Украине - статистика в областях:

г. Киев - 67278 случаев;

Винницкая область - 17051 случай;

Волынская область - 23 656 случаев;

Днепропетровская область - 36487 случаев;

Донецкая область - 22210 случаев;

Житомирская область - 29 098 случаев;

Закарпатская область - 22974 случая;

Запорожская область - 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область - 35374 случая;

Киевская область - 36214 случаев;

Кировоградская область - 4941 случай;

Луганская область - 6185 случаев;

Львовская область - 45052 случая;

Николаевская область - 17710 случаев;

Одесская область - 42851 случай;

Полтавская область - 21490 случаев;

Ровенская область - 30 430 случаев;

Сумская область - 27603 случая;

Тернопольская область - 27 425 случаев;

Харьковская область - 54 517 случаев;

Херсонская область - 9845 случаев;

Хмельницкая область - 28917 случаев;

Черкасская область - 22053 случая;

Черновицкая область - 33291 случай;

Черниговская область - 17753 случая.

Коронавирус в Украине - карта на 28 ноября / СНБО

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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