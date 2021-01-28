Коронавирус в Украине 28 января: за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных

Коронавирус заразил еще 248 детей в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили еще 5 529 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 248 детей и 236 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализирован - 1 941 человек;

летальных случаев - 149;

выздоровели - 11 946 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 48 736.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 206 412 человек;

выздоровели - 992 031 человек;

летальных случаев - 22 351;

проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 396 случаев;

Винницкая область - 255 случаев;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 296 случаев;

Донецкая область - 201 случай;

Житомирская область - 263 случая;

Закарпатская область - 247 случаев;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 262 случая;

Киевская область - 163 случая;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 105 случаев;

Львовская область - 454 случая;

Николаевская область - 308 случаев;

Одесская область - 171 случай;

Полтавская область - 151 случай;

Ровенская область - 172 случая;

Сумская область - 175 случаев;

Тернопольская область - 213 случаев;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 102 случая;

Хмельницкая область - 242 случая;

Черкасская область - 103 случая;

Черновицкая область - 285 случаев;

Черниговская область - 199 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 28 января

По состоянию на утро четверга, 28 января, в столице зарегистрировали 127 472 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 396 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2326 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 18 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 634 человека, всего - 63 987.

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Коронавирус в мире - статистика 28 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 28 января в мире зарегистрированы 100 869 345 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 174 129 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 28 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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