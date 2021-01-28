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Коронавирус в Украине 28 января: за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных

28 января 2021, 08:17
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Львовская область вырвалась вперед по числу новых зараженных за сутки.

коронавирус
Коронавирус заразил еще 248 детей в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили еще 5 529 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 248 детей и 236 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализирован - 1 941 человек;
  • летальных случаев - 149;
  • выздоровели - 11 946 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 48 736.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 206 412 человек;
  • выздоровели - 992 031 человек;
  • летальных случаев - 22 351;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 396 случаев;
  • Винницкая область - 255 случаев;
  • Волынская область - 159 случаев;
  • Днепропетровская область - 296 случаев;
  • Донецкая область - 201 случай;
  • Житомирская область - 263 случая;
  • Закарпатская область - 247 случаев;
  • Запорожская область - 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 262 случая;
  • Киевская область - 163 случая;
  • Кировоградская область - 45 случаев;
  • Луганская область - 105 случаев;
  • Львовская область - 454 случая;
  • Николаевская область - 308 случаев;
  • Одесская область - 171 случай;
  • Полтавская область - 151 случай;
  • Ровенская область - 172 случая;
  • Сумская область - 175 случаев;
  • Тернопольская область - 213 случаев;
  • Харьковская область - 313 случаев;
  • Херсонская область - 102 случая;
  • Хмельницкая область - 242 случая;
  • Черкасская область - 103 случая;
  • Черновицкая область - 285 случаев;
  • Черниговская область - 199 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 28 января

По состоянию на утро четверга, 28 января, в столице зарегистрировали 127 472 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 396 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2326 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 18 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 634 человека, всего - 63 987.

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Коронавирус в мире - статистика 28 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 28 января в мире зарегистрированы 100 869 345 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 174 129 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 28 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине выявили еще 3776 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 200 883 человека.
  • Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19. Выяснилось, что все дело в том, что коронавирусная статистика в стране основывается на запоздалых данных.
  • Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.
  • В ВОЗ предупредили, что миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется. Лекарств от вируса нет.

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