Коронавирус в Украине 28 января: за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных

Львовская область вырвалась вперед по числу новых зараженных за сутки.
По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили еще 5 529 больных коронавирусом.
Заболели за минувшие сутки 248 детей и 236 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализирован - 1 941 человек;
- летальных случаев - 149;
- выздоровели - 11 946 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 48 736.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 206 412 человек;
- выздоровели - 992 031 человек;
- летальных случаев - 22 351;
- проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 396 случаев;
- Винницкая область - 255 случаев;
- Волынская область - 159 случаев;
- Днепропетровская область - 296 случаев;
- Донецкая область - 201 случай;
- Житомирская область - 263 случая;
- Закарпатская область - 247 случаев;
- Запорожская область - 249 случаев;
- Ивано-Франковская область - 262 случая;
- Киевская область - 163 случая;
- Кировоградская область - 45 случаев;
- Луганская область - 105 случаев;
- Львовская область - 454 случая;
- Николаевская область - 308 случаев;
- Одесская область - 171 случай;
- Полтавская область - 151 случай;
- Ровенская область - 172 случая;
- Сумская область - 175 случаев;
- Тернопольская область - 213 случаев;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 102 случая;
- Хмельницкая область - 242 случая;
- Черкасская область - 103 случая;
- Черновицкая область - 285 случаев;
- Черниговская область - 199 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 28 января
По состоянию на утро четверга, 28 января, в столице зарегистрировали 127 472 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 396 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2326 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 18 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 1 634 человека, всего - 63 987.
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Коронавирус в мире - статистика 28 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 28 января в мире зарегистрированы 100 869 345 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 174 129 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине выявили еще 3776 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 200 883 человека.
- Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19. Выяснилось, что все дело в том, что коронавирусная статистика в стране основывается на запоздалых данных.
- Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.
- В ВОЗ предупредили, что миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется. Лекарств от вируса нет.