Коронавирус в Украине 29 декабря: число диагнозов за сутки серьезно возросло

В течение понедельника нашли почти семь тысяч новых больных, за воскресенье таких было чуть больше четырех тысяч.
Согласно свежей статистике по состоянию на утро вторника, 29 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 037 362 человека.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 988 украинцев. Среди заболевших - 324 ребенка и 337 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 081. За сутки умерли еще 232 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 681 835 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 106 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 1 298 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 109 008 случаев;
- Винницкая область - 22 078 случаев;
- Волынская область - 32 626 случаев;
- Днепропетровская область - 57632 случая;
- Донецкая область - 35 562 случая;
- Житомирская область - 38 554 случая;
- Закарпатская область - 27 974 случая;
- Запорожская область - 52 689 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
- Киевская область - 57 912 случаев;
- Кировоградская область - 8248 случаев;
- Луганская область - 10 054 случая;
- Львовская область - 60 560 случаев;
- Николаевская область - 30 300 случаев;
- Одесская область - 69863 случая;
- Полтавская область - 35 487 случаев;
- Ровенская область - 40 459 случаев;
- Сумская область - 40 170 случаев;
- Тернопольская область - 33 622 случая;
- Харьковская область - 68 395 случаев;
- Херсонская область - 17 327 случаев;
- Хмельницкая область - 38 471 случай;
- Черкасская область - 38 302 случая;
- Черновицкая область - 39 662 случая;
- Черниговская область - 29 458 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 29 декабря
По состоянию на утро понедельника, 29 декабря, в столице зарегистрировали 109 008 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 953 новых диагноза – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1875 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.
Вылечились за сутки 556 киевлян, всего - 38 017.
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Коронавирус в мире - статистика 29 декабря
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 29 декабря, зарегистрированы 81 260 603 случая заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 774 130 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Коронавирус в Италии - ученые обнаружили еще один вирус-"мутант"
Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.
Глава ассоциации вирусологов страны, профессор микробиологии Арнальдо Карузо сообщил, что мутацию выявили случайно. Медики наблюдали за пациентом, который повторно заразился коронавирусом.
Первое его инфицирование произошло в апреле. В августе и ноябре в результатах пациента снова обнаружили высокие показатели наличия вирусных частиц.
"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", – отметил Карузо.
Итальянская мутация коронавируса – что известно:
"Итальянский" COVID-19 имеет несколько точек мутации в белке Spike. Как и в Великобритании, вирус из Италии также мутировал в нервном центре взаимодействия Spike с клеточным рецептором (в положении 501). Но в отличие от британской разновидности, итальянский вариант также имеет вторую мутацию в положении 493.
По предварительным данным, существующие вакцины против коронавируса будут эффективны против итальянского штамма коронавируса COVID-19.
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Вирус-"мутант" в Германии
Министерство здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог появиться в Германии еще в ноябре. Мутировавший коронавирус обнаружили у пожилого мужчины, который впоследствии умер. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.
Дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.
Референтная лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результаты исследования.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 385 человек - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.