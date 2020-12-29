Коронавирус в Украине 29 декабря: число диагнозов за сутки серьезно возросло

Коронавирус в Украине заразилл еще 324 ребенка / Фото Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро вторника, 29 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 037 362 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 988 украинцев. Среди заболевших - 324 ребенка и 337 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 081. За сутки умерли еще 232 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 681 835 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 106 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 298 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 29 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 109 008 случаев;

Винницкая область - 22 078 случаев;

Волынская область - 32 626 случаев;

Днепропетровская область - 57632 случая;

Донецкая область - 35 562 случая;

Житомирская область - 38 554 случая;

Закарпатская область - 27 974 случая;

Запорожская область - 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;

Киевская область - 57 912 случаев;

Кировоградская область - 8248 случаев;

Луганская область - 10 054 случая;

Львовская область - 60 560 случаев;

Николаевская область - 30 300 случаев;

Одесская область - 69863 случая;

Полтавская область - 35 487 случаев;

Ровенская область - 40 459 случаев;

Сумская область - 40 170 случаев;

Тернопольская область - 33 622 случая;

Харьковская область - 68 395 случаев;

Херсонская область - 17 327 случаев;

Хмельницкая область - 38 471 случай;

Черкасская область - 38 302 случая;

Черновицкая область - 39 662 случая;

Черниговская область - 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 29 декабря

По состоянию на утро понедельника, 29 декабря, в столице зарегистрировали 109 008 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 953 новых диагноза – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1875 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.

Вылечились за сутки 556 киевлян, всего - 38 017.

Коронавирус в Киеве - статистика 29 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире - статистика 29 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 29 декабря, зарегистрированы 81 260 603 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 774 130 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 29 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Италии - ученые обнаружили еще один вирус-"мутант"

Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.

Глава ассоциации вирусологов страны, профессор микробиологии Арнальдо Карузо сообщил, что мутацию выявили случайно. Медики наблюдали за пациентом, который повторно заразился коронавирусом.

Первое его инфицирование произошло в апреле. В августе и ноябре в результатах пациента снова обнаружили высокие показатели наличия вирусных частиц.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", – отметил Карузо.

Итальянская мутация коронавируса – что известно:

"Итальянский" COVID-19 имеет несколько точек мутации в белке Spike. Как и в Великобритании, вирус из Италии также мутировал в нервном центре взаимодействия Spike с клеточным рецептором (в положении 501). Но в отличие от британской разновидности, итальянский вариант также имеет вторую мутацию в положении 493.

По предварительным данным, существующие вакцины против коронавируса будут эффективны против итальянского штамма коронавируса COVID-19.

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Вирус-"мутант" в Германии

Министерство здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог появиться в Германии еще в ноябре. Мутировавший коронавирус обнаружили у пожилого мужчины, который впоследствии умер. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результаты исследования.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: