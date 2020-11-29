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Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных

29 ноября 2020, 08:11

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12214 человек. За сутки умерли еще 120 пациентов.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 13 тысяч человек. / Reuters

Коронавирус в Украине распространяется с бешеной скоростью. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.

По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 722679 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12214 человек. За сутки умерли еще 120 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 339378 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4243 украинца.

За сутки в Украине госпитализирован 1561 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Коронавирус в регионах - статистика:

  • г. Киев - 6018 случаев;
  • Винницкая область - 17272 случая;
  • Волынская область - 23 905 случаев;
  • Днепропетровская область - 37651 случай;
  • Донецкая область - 22602 случая;
  • Житомирская область - 29590 случаев;
  • Закарпатская область - 23 065 случаев;
  • Запорожская область - 30150 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 35930 случаев;
  • Киевская область - 36996 случаев;
  • Кировоградская область - 5085 случаев;
  • Луганская область - 6239 случаев;
  • Львовская область - 45636 случаев;
  • Николаевская область - 18173 случая;
  • Одесская область - 44131 случай;
  • Полтавская область - 21779 случаев;
  • Ровенская область - 30 807 случаев;
  • Сумская область - 28185 случаев;
  • Тернопольская область - 27662 случая;
  • Харьковская область - 55221 случай;
  • Херсонская область - 10009 случаев;
  • Хмельницкая область - 29419 случая;
  • Черкасская область - 22529 случаев;
  • Черновицкая область - 33512 случаев;
  • Черниговская область - 18113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 29 ноября / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 29 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в мире зарегистрированы 62244180 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1452410 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 29 ноября / Центр Джона Хопксинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 13 ноября ​известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
  • 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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