Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных

Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 13 тысяч человек. / Reuters

Коронавирус в Украине распространяется с бешеной скоростью. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.

По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 722679 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12214 человек. За сутки умерли еще 120 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 339378 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4243 украинца.

За сутки в Украине госпитализирован 1561 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Коронавирус в регионах - статистика:

г. Киев - 6018 случаев;

Винницкая область - 17272 случая;

Волынская область - 23 905 случаев;

Днепропетровская область - 37651 случай;

Донецкая область - 22602 случая;

Житомирская область - 29590 случаев;

Закарпатская область - 23 065 случаев;

Запорожская область - 30150 случаев;

Ивано-Франковская область - 35930 случаев;

Киевская область - 36996 случаев;

Кировоградская область - 5085 случаев;

Луганская область - 6239 случаев;

Львовская область - 45636 случаев;

Николаевская область - 18173 случая;

Одесская область - 44131 случай;

Полтавская область - 21779 случаев;

Ровенская область - 30 807 случаев;

Сумская область - 28185 случаев;

Тернопольская область - 27662 случая;

Харьковская область - 55221 случай;

Херсонская область - 10009 случаев;

Хмельницкая область - 29419 случая;

Черкасская область - 22529 случаев;

Черновицкая область - 33512 случаев;

Черниговская область - 18113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 29 ноября / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 29 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в мире зарегистрированы 62244180 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1452410 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 29 ноября / Центр Джона Хопксинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: