Коронавирус в Украине 29 января: за сутки нашли более 5 тыс. новых больных

Коронавирус в Киеве заразил еще 361 человека / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 29 января, в Украине выявили еще 5 181 больного коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 1 916 человек;

человек; летальных случаев - 128 ;

; выздоровели - 11 310 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 44 143 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 211 593 человека;

человека; выздоровел - 1 003 341 человек;

человек; летальных случаев - 22 479 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 209 089 .

Коронавирус в Украине сегодня - свежая статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 361 случай;

Винницкая область - 282 случая;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 259 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 167 случаев;

Закарпатская область - 137 случаев;

Запорожская область - 232 случая;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Киевская область - 326 случаев;

Кировоградская область - 27 случаев;

Луганская область - 40 случаев;

Львовская область - 440 случаев;

Николаевская область - 207 случаев;

Одесская область - 260 случаев;

Полтавская область - 218 случаев;

Ровенская область - 209 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 179 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 147 случаев;

Черкасская область - 131 случай;

Черновицкая область - 258 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 29 января

По состоянию на утро пятницы, 29 января, в столице зарегистрировали 127 833 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 361 новый диагноз.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 335 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 735 человек, всего - 65 722.

Коронавирус в Киеве - статистика 29 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 29 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 января в мире зарегистрированы 101 453 597 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 191 078 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 29 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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