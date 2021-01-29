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Коронавирус в Украине 29 января: за сутки нашли более 5 тыс. новых больных

29 января 2021, 08:28
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Львовская область снова лидирует по числу новых зараженных за сутки.

коронавирус, карантин
Коронавирус в Киеве заразил еще 361 человека / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 29 января, в Украине выявили еще 5 181 больного коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 1 916 человек;
  • летальных случаев - 128;
  • выздоровели - 11 310 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 44 143.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 211 593 человека;
  • выздоровел - 1 003 341 человек;
  • летальных случаев - 22 479;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.
Коронавирус в Украине сегодня - свежая статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 361 случай;
  • Винницкая область - 282 случая;
  • Волынская область - 159 случаев;
  • Днепропетровская область - 259 случаев;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 167 случаев;
  • Закарпатская область - 137 случаев;
  • Запорожская область - 232 случая;
  • Ивано-Франковская область - 356 случаев;
  • Киевская область - 326 случаев;
  • Кировоградская область - 27 случаев;
  • Луганская область - 40 случаев;
  • Львовская область - 440 случаев;
  • Николаевская область - 207 случаев;
  • Одесская область - 260 случаев;
  • Полтавская область - 218 случаев;
  • Ровенская область - 209 случаев;
  • Сумская область - 123 случая;
  • Тернопольская область - 179 случаев;
  • Харьковская область - 248 случаев;
  • Херсонская область - 70 случаев;
  • Хмельницкая область - 147 случаев;
  • Черкасская область - 131 случай;
  • Черновицкая область - 258 случаев;
  • Черниговская область - 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 29 января

По состоянию на утро пятницы, 29 января, в столице зарегистрировали 127 833 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 361 новый диагноз.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 335 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 735 человек, всего - 65 722.

Коронавирус в Киеве - статистика 29 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 29 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 января в мире зарегистрированы 101 453 597 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 191 078 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 29 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус - последние новости:

  • Американская фармацевтическая компания Novavax объявила, что третья, финальная стадия исследований новой вакцины против коронавируса собственного производства завершена. Эффективность вакцины, созданной американской биотехнологической компанией Novavax, составила 89,3%.
  • 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.
  • В ВОЗ предупредили, что миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется. Лекарств от вируса нет.

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