Коронавирус в Украине 29 января: за сутки нашли более 5 тыс. новых больных

Львовская область снова лидирует по числу новых зараженных за сутки.
По состоянию на утро пятницы, 29 января, в Украине выявили еще 5 181 больного коронавирусом.
Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 1 916 человек;
- летальных случаев - 128;
- выздоровели - 11 310 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 44 143.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 211 593 человека;
- выздоровел - 1 003 341 человек;
- летальных случаев - 22 479;
- проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 361 случай;
- Винницкая область - 282 случая;
- Волынская область - 159 случаев;
- Днепропетровская область - 259 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 167 случаев;
- Закарпатская область - 137 случаев;
- Запорожская область - 232 случая;
- Ивано-Франковская область - 356 случаев;
- Киевская область - 326 случаев;
- Кировоградская область - 27 случаев;
- Луганская область - 40 случаев;
- Львовская область - 440 случаев;
- Николаевская область - 207 случаев;
- Одесская область - 260 случаев;
- Полтавская область - 218 случаев;
- Ровенская область - 209 случаев;
- Сумская область - 123 случая;
- Тернопольская область - 179 случаев;
- Харьковская область - 248 случаев;
- Херсонская область - 70 случаев;
- Хмельницкая область - 147 случаев;
- Черкасская область - 131 случай;
- Черновицкая область - 258 случаев;
- Черниговская область - 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 29 января
По состоянию на утро пятницы, 29 января, в столице зарегистрировали 127 833 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 361 новый диагноз.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 335 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 9 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 1 735 человек, всего - 65 722.
Коронавирус в мире - статистика 29 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 января в мире зарегистрированы 101 453 597 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 191 078 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Коронавирус - последние новости:
- Американская фармацевтическая компания Novavax объявила, что третья, финальная стадия исследований новой вакцины против коронавируса собственного производства завершена. Эффективность вакцины, созданной американской биотехнологической компанией Novavax, составила 89,3%.
- 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.
- В ВОЗ предупредили, что миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется. Лекарств от вируса нет.