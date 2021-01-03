Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных

Коронавирус в Украине за сутки убил 123 человек / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4576 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 3 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 074 093, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 754 человека. За сутки умерли еще 123 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 728 865 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6250 украинцев.

За сутки в больницы госпитализировали 1306 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 370 случаев;

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 404 случая;

Донецкая область - 200 случаев;

Житомирская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 301 случай;

Ивано-Франковская область - 99 случаев;

Киевская область - 303 случая;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 85 случаев;

Львовская область - 433 случая;

Николаевская область - 454 случая;

Одесская область - 426 случаев;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 75 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 59 случаев;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 115 случаев;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 244 случая;

Черновицкая область - 146 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 3 января

По состоянию на утро воскресенья, 3 января, в мире зарегистрированы 84 588 500 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 835 788 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (20 миллионов случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (7 миллионов), Россия (3 миллиона), Франция (2 миллиона), Великобритания (2 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 3 января / Центр Джона Хопкинса

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