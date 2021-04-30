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Коронавирус в Украине 30 апреля: число жертв болезни немного снизилось

30 апреля 2021, 08:15
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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

коронавирус
Выздоровели за сутки более 20 тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 30 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 072 жителей страны. В том числе заболел 391 ребенок и 188 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 117 человек; летальных случаев - 307, выздоровели 20 192 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 30 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 069 537 человек;
  • выздоровели - 1 655 525 человек;
  • летальных исходов - 44 085;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 418 779.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 30 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 868 случаев заражения коронавирусом, умерли 24 человека, выздоровели - 1 146.

Всего в Киеве заболел 195 498 человек, умерли - 4 591, вылечились - 123 977.

Коронавирус в Киеве - статистика 30 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

73 376 человек привиты против COVID-19 за сутки 29 апреля 2021 в Украине.

702 440 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 868 случаев / 8362 прививки;
  • Винницкая область - 214 случаев / 3585 прививок;
  • Волынская область - 263 случая / 935 прививок;
  • Днепропетровская область - 930 случаев / 4968 прививок;
  • Донецкая область - 528 случаев / 3279 прививок;
  • Житомирская область - 299 случаев / 2461 прививки;
  • Закарпатская - 77 случаев / 1264 прививки;
  • Запорожская область - 620 случаев / 1709 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 121 случай / 887 прививок;
  • Киевская область - 415 случаев / 5743 прививки;
  • Кировоградская область - 168 случаев / 2101 прививки;
  • Луганская область - 236 случаев / 709 прививок;
  • Львовская область - 568 случаев / 3041 прививки;
  • Николаевская область - 313 случаев / 2804 прививки;
  • Одесская область - 531 случай / 2677 прививок;
  • Полтавская область - 523 случая / 5433 прививки;
  • Ровенская область - 403 случая / 1495 прививок;
  • Сумская область - 331 случай / 3402 прививки;
  • Тернопольская область - 276 случаев / 1358 прививок;
  • Харьковская область - 1059 случаев / 6015 прививок;
  • Херсонская область - 237 случаев / 2564 прививки;
  • Хмельницкая область - 328 случаев / 1476 прививок;
  • Черкасская область - 366 случаев / 3872 прививки;
  • Черновицкая область - 124 случая / 747 прививок;
  • Черниговская область - 274 случая / 2489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что эпидемия коронавируса в Украине стремительно угасает и подчиняется общим инфекционным законам. При этом медик отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать, ждет ли нас в будущем вспышка COVID-19.
  • Ведущий специалист Министерства здравоохранения, эпидемиолог Наталия Виноград предупредила об опасности новой вспышки коронавируса в Украине. Всплеск заболеваний ожидается после майских праздников.
  • Директор регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что слишком быстрое смягчение карантинных ограничений в Европе может привести к новым вспышкам COVID-19.
  • Жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.
  • Американские ученые утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

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