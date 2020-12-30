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Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев

30 декабря 2020, 08:11

За сутки нашли почти 8 тыс. новых больных, выздоровели - вдвое больше.

коронавирус
Коронавирусом заразились еще 453 медработника / Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро среды, 30 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 045 348 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 7 986 украинцев. Среди заболевших - 272 ребенка и 453 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 324. За сутки умерли еще 243 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 698 190 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 355 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 925 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 30 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 110 139 случаев;
  • Винницкая область - 22 242 случая;
  • Волынская область - 32 735 случаев;
  • Днепропетровская область - 58 094 случая;
  • Донецкая область - 35 905 случаев;
  • Житомирская область - 38 720 случаев;
  • Закарпатская область - 28 065 случаев;
  • Запорожская область - 53 428 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
  • Киевская область - 58 535 случаев;
  • Кировоградская область - 8 345 случаев;
  • Луганская область - 10 218 случаев;
  • Львовская область - 60 923 случая;
  • Николаевская область - 30 500 случаев;
  • Одесская область - 70 592 случая;
  • Полтавская область - 35 788 случаев;
  • Ровенская область - 40 672 случая;
  • Сумская область - 40 305 случаев;
  • Тернопольская область - 33 789 случаев;
  • Харьковская область - 68 807 случаев;
  • Херсонская область - 17 497 случаев;
  • Хмельницкая область - 38 833 случая;
  • Черкасская область - 38 696 случаев;
  • Черновицкая область - 39 815 случаев;
  • Черниговская область - 29 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 30 декабря

По состоянию на утро среды, 30 декабря, в столице зарегистрировали 110 139случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1131 новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался ... пациент с COVID-19.

Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ...

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Коронавирус в мире - статистика 30 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 30 декабря, в мире зарегистрирован 81 975 991 случай заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 789 007 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 30 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро 29 декабря число диагнозов "коронавирус" в Украине за сутки возросло почти вдвое. В течение понедельника нашли почти семь тысяч новых больных, за воскресенье таких было чуть больше четырех тысяч.
  • Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.
  • Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кому придется заплатить за вакцину от COVID-19.

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