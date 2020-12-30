Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев

Коронавирусом заразились еще 453 медработника / Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро среды, 30 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 045 348 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 7 986 украинцев. Среди заболевших - 272 ребенка и 453 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 324. За сутки умерли еще 243 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 698 190 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 355 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 925 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 30 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 110 139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58 094 случая;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8 345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70 592 случая;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ровенская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38 833 случая;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 30 декабря

По состоянию на утро среды, 30 декабря, в столице зарегистрировали 110 139случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1131 новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался ... пациент с COVID-19.

Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ...

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Коронавирус в мире - статистика 30 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 30 декабря, в мире зарегистрирован 81 975 991 случай заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 789 007 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 30 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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