Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев

За сутки нашли почти 8 тыс. новых больных, выздоровели - вдвое больше.
Согласно свежей статистике по состоянию на утро среды, 30 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 045 348 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 7 986 украинцев. Среди заболевших - 272 ребенка и 453 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 324. За сутки умерли еще 243 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 698 190 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 355 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 2 925 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 110 139 случаев;
- Винницкая область - 22 242 случая;
- Волынская область - 32 735 случаев;
- Днепропетровская область - 58 094 случая;
- Донецкая область - 35 905 случаев;
- Житомирская область - 38 720 случаев;
- Закарпатская область - 28 065 случаев;
- Запорожская область - 53 428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
- Киевская область - 58 535 случаев;
- Кировоградская область - 8 345 случаев;
- Луганская область - 10 218 случаев;
- Львовская область - 60 923 случая;
- Николаевская область - 30 500 случаев;
- Одесская область - 70 592 случая;
- Полтавская область - 35 788 случаев;
- Ровенская область - 40 672 случая;
- Сумская область - 40 305 случаев;
- Тернопольская область - 33 789 случаев;
- Харьковская область - 68 807 случаев;
- Херсонская область - 17 497 случаев;
- Хмельницкая область - 38 833 случая;
- Черкасская область - 38 696 случаев;
- Черновицкая область - 39 815 случаев;
- Черниговская область - 29 633 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 30 декабря
По состоянию на утро среды, 30 декабря, в столице зарегистрировали 110 139случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1131 новый диагноз – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался ... пациент с COVID-19.
Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ...
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Коронавирус в мире - статистика 30 декабря
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 30 декабря, в мире зарегистрирован 81 975 991 случай заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 789 007 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро 29 декабря число диагнозов "коронавирус" в Украине за сутки возросло почти вдвое. В течение понедельника нашли почти семь тысяч новых больных, за воскресенье таких было чуть больше четырех тысяч.
- Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.
- Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.
- Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кому придется заплатить за вакцину от COVID-19.