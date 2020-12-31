Коронавирус в Украине 31 декабря: перед Новым годом нашли еще почти 10 тыс. больных

Коронавирус заразил более миллиона украинцев / Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро четверга, 31 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 055 047 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 9 699 украинцев. Среди заболевших - 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 533. За сутки умерли еще 209 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 709 993 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 11 803 украинца.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 704 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 31 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Коронавирус в мире - статистика 31 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 31 декабря, в мире зарегистрированы 82 707 976 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 805 002 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

По состоянию на утро 30 декабря число диагнозов коронавирус в Украине за сутки составило 7 986. Среди заболевших - 272 ребенка и 453 медработника