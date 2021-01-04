Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили чуть более 4 тысяч случаев заражения

Жертвами COVID-19 за время эпидемии стали более 18 тысяч украинцев. / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4158 человек.

По состоянию на утро понедельника, 4 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 078 251, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 927 человек. За сутки умерли еще 73 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 733 558 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4693 украинца.

Осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11021, методом ИФА - 2107).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 504 случая;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 162 случая;

Житомирская область - 91 случай;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 528 случаев;

Ивано-Франковская область - 104 случая;

Киевская область - 301 случай;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 352 случая;

Николаевская область - 314 случаев;

Одесская область - 285 случаев;

Полтавская область - 269 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 72 случая;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 134 случая;

Черниговская область - 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 4 января

По состоянию на утро понедельника, 4 января, в мире зарегистрированы 85 122 080 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 843 135 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (20 миллионов случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (7 миллионов), Россия (3 миллиона), Франция (2 миллиона), Великобритания (2 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 4 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: