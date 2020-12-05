Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных

Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 14 тысяч человек / pixabay.com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 825 человек. Среди заболевших - 713 детей и 629 медработников.

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 801 716, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

С начала эпидемии 13 421 человек стал жертвой COVID-19. За сутки умерли еще 226 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 412 533 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 724 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 78 291 случай;

Винницкая область - 18 476 случаев;

Волынская область - 25 793 случая;

Днепропетровская область – 43 282 случая;

Донецкая область - 25 113 случаев;

Житомирская область - 31 539 случаев;

Закарпатская область - 24 330 случаев;

Запорожская область - 35 722 случая;

Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;

Киевская область - 42 410 случаев;

Кировоградская область - 6071 случай;

Луганская область - 6910 случаев;

Львовская область - 49 380 случаев;

Николаевская область – 20 734 случаи;

Одесская область - 50 146 случаев;

Полтавская область - 24 937 случаев;

Ровенская область - 33 192 случая;

Сумская область - 32 684 случая;

Тернопольская область - 29 366 случаев;

Харьковская область - 58 622 случая;

Херсонская область - 11 731 случай;

Хмельницкая область - 31 856 случаев;

Черкасская область - 26 232 случая;

Черновицкая область – 34 924 случая;

Черниговская область - 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 5 грудня / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 5 декабря

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в мире зарегистрированы 65 889 440 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 518 670 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 5 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: