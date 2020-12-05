Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных

Жертвами коронавируса за время эпидемии стали более 13 тысяч жителей Украины.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 825 человек. Среди заболевших - 713 детей и 629 медработников.
По состоянию на утро субботы, 5 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 801 716, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
С начала эпидемии 13 421 человек стал жертвой COVID-19. За сутки умерли еще 226 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 412 533 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 724 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 78 291 случай;
- Винницкая область - 18 476 случаев;
- Волынская область - 25 793 случая;
- Днепропетровская область – 43 282 случая;
- Донецкая область - 25 113 случаев;
- Житомирская область - 31 539 случаев;
- Закарпатская область - 24 330 случаев;
- Запорожская область - 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;
- Киевская область - 42 410 случаев;
- Кировоградская область - 6071 случай;
- Луганская область - 6910 случаев;
- Львовская область - 49 380 случаев;
- Николаевская область – 20 734 случаи;
- Одесская область - 50 146 случаев;
- Полтавская область - 24 937 случаев;
- Ровенская область - 33 192 случая;
- Сумская область - 32 684 случая;
- Тернопольская область - 29 366 случаев;
- Харьковская область - 58 622 случая;
- Херсонская область - 11 731 случай;
- Хмельницкая область - 31 856 случаев;
- Черкасская область - 26 232 случая;
- Черновицкая область – 34 924 случая;
- Черниговская область - 20 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 5 декабря
По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в мире зарегистрированы 65 889 440 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 518 670 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории Украины действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
- 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.