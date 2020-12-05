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Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных

5 декабря 2020, 08:11
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Жертвами коронавируса за время эпидемии стали более 13 тысяч жителей Украины.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 14 тысяч человек / pixabay.com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 825 человек. Среди заболевших - 713 детей и 629 медработников.

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 801 716, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

С начала эпидемии 13 421 человек стал жертвой COVID-19. За сутки умерли еще 226 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 412 533 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 724 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 78 291 случай;
  • Винницкая область - 18 476 случаев;
  • Волынская область - 25 793 случая;
  • Днепропетровская область – 43 282 случая;
  • Донецкая область - 25 113 случаев;
  • Житомирская область - 31 539 случаев;
  • Закарпатская область - 24 330 случаев;
  • Запорожская область - 35 722 случая;
  • Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;
  • Киевская область - 42 410 случаев;
  • Кировоградская область - 6071 случай;
  • Луганская область - 6910 случаев;
  • Львовская область - 49 380 случаев;
  • Николаевская область – 20 734 случаи;
  • Одесская область - 50 146 случаев;
  • Полтавская область - 24 937 случаев;
  • Ровенская область - 33 192 случая;
  • Сумская область - 32 684 случая;
  • Тернопольская область - 29 366 случаев;
  • Харьковская область - 58 622 случая;
  • Херсонская область - 11 731 случай;
  • Хмельницкая область - 31 856 случаев;
  • Черкасская область - 26 232 случая;
  • Черновицкая область – 34 924 случая;
  • Черниговская область - 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 5 грудня / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 5 декабря

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в мире зарегистрированы 65 889 440 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 518 670 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 5 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
  • На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории Украины действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
  • 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.

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