Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза

С коронавирусом госпитализировали 333 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 5 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 244 жителей страны. В том числе заболели пятеро детей. Ни один медик не был инфицирован.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 333 человека; летальных случаев - 14, выздоровели - 419 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 2 июля 2021 / t.me/mozofficial

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 237 823 человека;

выздоровели - 2 171 601 человек;

летальных исходов - 52 484;

проведено ПЦР-тестов - 10 925 065.

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