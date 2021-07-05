Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза

Больше всего заражений выявили в Киеве и Житомирской области. При этом более трехсот украинцев попали в больницы, а 14 человек стали жертвами болезни.
По состоянию на утро понедельника, 5 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 244 жителей страны. В том числе заболели пятеро детей. Ни один медик не был инфицирован.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 333 человека; летальных случаев - 14, выздоровели - 419 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 237 823 человека;
- выздоровели - 2 171 601 человек;
- летальных исходов - 52 484;
- проведено ПЦР-тестов - 10 925 065.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Пока нет ни одной причины говорить о том, что опасный индийский штамм коронавируса "Дельта" обойдет Украину, заявила ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская. Она отметила, что уже сейчас нужно готовить клинические базы.
- Инфекционист Вадим Аристов заявил, что новая вспышка коронавируса может начаться среди футбольных болельщиков.
- В Украине через несколько часов после вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области. В компании Pfizer/BioNTech отреагировали на инцидент.
Автор: Анна Багрий