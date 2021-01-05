Коронавирус в Украине 5 января: за сутки нашли более 5 тысяч случаев заражения

Побороли болезнь за минувшие 24 часа почти 14 тысяч украинцев.
По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 083 585 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 334 украинцев. Среди заболевших - 164 ребенка и 362 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 12. За сутки умерли еще 202 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 747 408 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 850 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 1 280 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 846 случаев;
- Винницкая область - 76 случаев;
- Волынская область - 86 случаев;
- Днепропетровская область - 320 случаев;
- Донецкая область - 269 случаев;
- Житомирская область - 77 случаев;
- Закарпатская область - 65 случаев;
- Запорожская область - 418 случаев;
- Ивано-Франковская область - 61 случай;
- Киевская область - 266 случаев;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 371 случай;
- Николаевская область - 87 случаев;
- Одесская область - 682 случая;
- Полтавская область - 376 случаев;
- Ровенская область - 137 случаев;
- Сумская область - 59 случаев;
- Тернопольская область - 53 случая;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 84 случая;
- Хмельницкая область - 40 случаев;
- Черкасская область - 376 случаев;
- Черновицкая область - 127 случаев;
- Черниговская область - 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 5 января
По состоянию на утро вторника, 5 января, в столице зарегистрировали 114 369 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 846 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 003 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 567 киевлян, всего - 40 921.
Коронавирус в мире - статистика 5 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 5 января, в мире зарегистрированы 85 672 034 случая заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 853 334 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро понедельника, 4 января, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4158 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение на 20% в Украине числа новых больных коронавирусом COVID-19 связано с новогодними праздниками.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
- По данным СМИ, локдаун в Украине может не начаться в пятницу, 8 января, – ужесточение карантина для борьбы с коронавирусом COVID-19 перенесут.