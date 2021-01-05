Коронавирус в Украине 5 января: за сутки нашли более 5 тысяч случаев заражения

Коронавирус в Украине заразил еще 5 334 человека/ Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 083 585 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 334 украинцев. Среди заболевших - 164 ребенка и 362 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 12. За сутки умерли еще 202 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 747 408 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 850 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 280 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - свежая статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 846 случаев;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 86 случаев;

Днепропетровская область - 320 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 65 случаев;

Запорожская область - 418 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 266 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 371 случай;

Николаевская область - 87 случаев;

Одесская область - 682 случая;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 137 случаев;

Сумская область - 59 случаев;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 376 случаев;

Черновицкая область - 127 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 5 января

По состоянию на утро вторника, 5 января, в столице зарегистрировали 114 369 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 846 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 003 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 567 киевлян, всего - 40 921.

Коронавирус в Киеве - статистика 5 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 5 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 5 января, в мире зарегистрированы 85 672 034 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 853 334 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 5 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: