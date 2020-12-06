Коронавирус в Украине 6 декабря – за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения

Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 11 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 590 человек. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 813 306, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 588 человек. За сутки умерли еще 167 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 418 581 пациент. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6048 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 79 809 случаев;

Винницкая область - 18 587 случаев;

Волынская область - 26 019 случаев;

Днепропетровская область - 44 080 случаев;

Донецкая область - 25 547 случаев;

Житомирская область - 31 967 случаев;

Закарпатская область - 24 541 случай;

Запорожская область - 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 373 случая;

Киевская область - 43 219 случаев;

Кировоградская область - 6254 случая;

Луганская область - 7027 случаев;

Львовская область - 49 831 случай;

Николаевская область – 21 144 случая;

Одесская область - 51 148 случаев;

Полтавская область - 25 228 случаев;

Ровенская область - 33 508 случаев;

Сумская область - 33 181 случай;

Тернопольская область - 29 594 случая;

Харьковская область - 59 285 случаев;

Херсонская область - 11 915 случаев;

Хмельницкая область - 32 286 случаев;

Черкасская область - 26 809 случаев;

Черновицкая область – 35 152 случая;

Черниговская область - 21 263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 6 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, в мире зарегистрированы 66 540 000 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 528 868 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 6 декабря / Центр Джона Хопкинса

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