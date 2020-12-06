Коронавирус в Украине 6 декабря – за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения

Жертвами коронавируса в Украине с начала эпидемии стали более 13 тысяч человек.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 590 человек. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.
По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 813 306, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 588 человек. За сутки умерли еще 167 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 418 581 пациент. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6048 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 79 809 случаев;
- Винницкая область - 18 587 случаев;
- Волынская область - 26 019 случаев;
- Днепропетровская область - 44 080 случаев;
- Донецкая область - 25 547 случаев;
- Житомирская область - 31 967 случаев;
- Закарпатская область - 24 541 случай;
- Запорожская область - 36 539 случаев;
- Ивано-Франковская область - 39 373 случая;
- Киевская область - 43 219 случаев;
- Кировоградская область - 6254 случая;
- Луганская область - 7027 случаев;
- Львовская область - 49 831 случай;
- Николаевская область – 21 144 случая;
- Одесская область - 51 148 случаев;
- Полтавская область - 25 228 случаев;
- Ровенская область - 33 508 случаев;
- Сумская область - 33 181 случай;
- Тернопольская область - 29 594 случая;
- Харьковская область - 59 285 случаев;
- Херсонская область - 11 915 случаев;
- Хмельницкая область - 32 286 случаев;
- Черкасская область - 26 809 случаев;
- Черновицкая область – 35 152 случая;
- Черниговская область - 21 263 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 6 декабря
По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, в мире зарегистрированы 66 540 000 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 528 868 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории страны действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
- 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.