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Коронавирус в Украине 6 декабря – за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения

6 декабря 2020, 08:08
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Жертвами коронавируса в Украине с начала эпидемии стали более 13 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 11 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 590 человек. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 813 306, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 588 человек. За сутки умерли еще 167 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 418 581 пациент. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6048 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 79 809 случаев;
  • Винницкая область - 18 587 случаев;
  • Волынская область - 26 019 случаев;
  • Днепропетровская область - 44 080 случаев;
  • Донецкая область - 25 547 случаев;
  • Житомирская область - 31 967 случаев;
  • Закарпатская область - 24 541 случай;
  • Запорожская область - 36 539 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 39 373 случая;
  • Киевская область - 43 219 случаев;
  • Кировоградская область - 6254 случая;
  • Луганская область - 7027 случаев;
  • Львовская область - 49 831 случай;
  • Николаевская область – 21 144 случая;
  • Одесская область - 51 148 случаев;
  • Полтавская область - 25 228 случаев;
  • Ровенская область - 33 508 случаев;
  • Сумская область - 33 181 случай;
  • Тернопольская область - 29 594 случая;
  • Харьковская область - 59 285 случаев;
  • Херсонская область - 11 915 случаев;
  • Хмельницкая область - 32 286 случаев;
  • Черкасская область - 26 809 случаев;
  • Черновицкая область – 35 152 случая;
  • Черниговская область - 21 263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 6 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, в мире зарегистрированы 66 540 000 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 528 868 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 6 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
  • На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории страны действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
  • 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.

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