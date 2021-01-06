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Коронавирус в Украине 6 января: обнаружено почти 7 тыс. новых больных

6 января 2021, 08:12
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Побороли болезнь за минувшие 24 часа почти 14,5 тыс. украинцев.

Коронавирус
Коронавирус в Украине заразил еще 6 911 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 6 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 090 496 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 911 украинцев. Среди заболевших - 203 ребенка и 406 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 357. За сутки умерли еще 228 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 761 898 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 490 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 978 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - свежая статистика / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 931 случай;
  • Винницкая область - 158 случаев;
  • Волынская область - 135 случаев;
  • Днепропетровская область - 225 случаев;
  • Донецкая область - 259 случаев;
  • Житомирская область - 88 случаев;
  • Закарпатская область - 76 случаев;
  • Запорожская область - 622 случая;
  • Ивано-Франковская область - 120 случаев;
  • Киевская область - 596 случаев;
  • Кировоградская область - 65 случаев;
  • Луганская область - 187 случаев;
  • Львовская область - 324 случая;
  • Николаевская область - 120 случаев;
  • Одесская область - 668 случаев;
  • Полтавская область - 309 случаев;
  • Ровенская область - 243 случая;
  • Сумская область - 115 случаев;
  • Тернопольская область - 161 случай;
  • Харьковская область - 557 случаев;
  • Херсонская область - 117 случаев;
  • Хмельницкая область - 316 случаев;
  • Черкасская область - 345 случаев;
  • Черновицкая область - 139 случаев;
  • Черниговская область - 35 случаев.

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Коронавирус в Киеве – статистика 6 января

По состоянию на утро среды, 6 января, в столице зарегистрировали 115 300 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 931 новый диагноз – это самый высокий показатель по Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 022 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 19 пациентов с COVID-19.

Вылечился за сутки 651 киевлянин, всего - 41 572.

Коронавирус в Киеве - статистика 6 января / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире - статистика 6 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 6 января, в мире зарегистрированы 86 405 927 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 868 768 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронвирус в мире - статистика 6 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 083 585 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 5 334 украинцев.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение на 20% в Украине числа новых больных коронавирусом COVID-19 связано с новогодними праздниками.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
  • 7 января Кабмин планирует пересмотреть ужесточение карантина. Как сообщают источники в Офисе президента, сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.

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