Коронавирус в Украине 6 января: обнаружено почти 7 тыс. новых больных

Побороли болезнь за минувшие 24 часа почти 14,5 тыс. украинцев.
По состоянию на утро среды, 6 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 090 496 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 911 украинцев. Среди заболевших - 203 ребенка и 406 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 357. За сутки умерли еще 228 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 761 898 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 490 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 2 978 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 931 случай;
- Винницкая область - 158 случаев;
- Волынская область - 135 случаев;
- Днепропетровская область - 225 случаев;
- Донецкая область - 259 случаев;
- Житомирская область - 88 случаев;
- Закарпатская область - 76 случаев;
- Запорожская область - 622 случая;
- Ивано-Франковская область - 120 случаев;
- Киевская область - 596 случаев;
- Кировоградская область - 65 случаев;
- Луганская область - 187 случаев;
- Львовская область - 324 случая;
- Николаевская область - 120 случаев;
- Одесская область - 668 случаев;
- Полтавская область - 309 случаев;
- Ровенская область - 243 случая;
- Сумская область - 115 случаев;
- Тернопольская область - 161 случай;
- Харьковская область - 557 случаев;
- Херсонская область - 117 случаев;
- Хмельницкая область - 316 случаев;
- Черкасская область - 345 случаев;
- Черновицкая область - 139 случаев;
- Черниговская область - 35 случаев.
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Коронавирус в Киеве – статистика 6 января
По состоянию на утро среды, 6 января, в столице зарегистрировали 115 300 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 931 новый диагноз – это самый высокий показатель по Украине.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 022 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 19 пациентов с COVID-19.
Вылечился за сутки 651 киевлянин, всего - 41 572.
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Коронавирус в мире - статистика 6 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 6 января, в мире зарегистрированы 86 405 927 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 868 768 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 083 585 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 5 334 украинцев.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение на 20% в Украине числа новых больных коронавирусом COVID-19 связано с новогодними праздниками.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
- 7 января Кабмин планирует пересмотреть ужесточение карантина. Как сообщают источники в Офисе президента, сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.