Коронавирус в Украине 6 января: обнаружено почти 7 тыс. новых больных

Коронавирус в Украине заразил еще 6 911 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 6 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 090 496 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 911 украинцев. Среди заболевших - 203 ребенка и 406 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 357. За сутки умерли еще 228 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 761 898 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 490 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 978 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - свежая статистика / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 931 случай;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 225 случаев;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 88 случаев;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 622 случая;

Ивано-Франковская область - 120 случаев;

Киевская область - 596 случаев;

Кировоградская область - 65 случаев;

Луганская область - 187 случаев;

Львовская область - 324 случая;

Николаевская область - 120 случаев;

Одесская область - 668 случаев;

Полтавская область - 309 случаев;

Ровенская область - 243 случая;

Сумская область - 115 случаев;

Тернопольская область - 161 случай;

Харьковская область - 557 случаев;

Херсонская область - 117 случаев;

Хмельницкая область - 316 случаев;

Черкасская область - 345 случаев;

Черновицкая область - 139 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.

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Коронавирус в Киеве – статистика 6 января

По состоянию на утро среды, 6 января, в столице зарегистрировали 115 300 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 931 новый диагноз – это самый высокий показатель по Украине.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 022 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 19 пациентов с COVID-19.

Вылечился за сутки 651 киевлянин, всего - 41 572.

Коронавирус в Киеве - статистика 6 января / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире - статистика 6 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 6 января, в мире зарегистрированы 86 405 927 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 868 768 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронвирус в мире - статистика 6 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: