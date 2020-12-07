Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 821 947 человек.
Коронавирус 2020 в Украине заразил еще 8 641 человека. Заразились в том числе 390 детей и 284 медработника.
По состоянию на понедельник, 7 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 733 человека. За сутки умерли еще 145 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 423 704 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 123 украинца.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Коронавирус в мире – статистика 7 декабря
По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в мире зарегистрированы 67 073 728 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 636 056 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 813 306. За сутки болезнь выявили у 11 590 человек.
- 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории страны действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.