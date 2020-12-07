Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных

Коронавирус заразил еще тысячи украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще 8 641 человека. Заразились в том числе 390 детей и 284 медработника.

По состоянию на понедельник, 7 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 733 человека. За сутки умерли еще 145 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 423 704 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 123 украинца.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Новость дополняется...

Коронавирус в мире – статистика 7 декабря

По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в мире зарегистрированы 67 073 728 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 636 056 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 7 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее: