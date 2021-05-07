Коронавирус в Украине 7 мая: распространение болезни ускорилось

За сутки в стране поставили 8,4 тыс. новых диагнозов COVID-19. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро пятницы, 7 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 404 жителей страны. В том числе заболели 353 ребенка и 185 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 3080 человек; летальных случаев - 379, выздоровели 19 453 человека, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 105 428 человек;
- выздоровели - 1 731 162 человека;
- летальных исходов - 45 830;
- проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 7 мая
За последние сутки в Киеве выявили 611 случаев заражения коронавирусом, умерли 30 человек, выздоровели - 1303.
Всего в Киеве заболел 197 968 человек, умерли - 4750, вылечились - 126 618.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
37 967 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 мая 2021 в Украине.
821 770 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 611 случаев / 6026 прививок;
- Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;
- Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;
- Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;
- Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;
- Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;
- Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;
- Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;
- Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;
- Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;
- Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;
- Луганская область - 232 случая / 668 прививок;
- Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;
- Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;
- Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;
- Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;
- Ровенская область - 438 случаев / 1039 прививок;
- Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;
- Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;
- Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;
- Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;
- Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;
- Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;
- Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;
- Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- С 6 мая красную зону карантина в Украине покинули три области - Черниговская, Хмельницкая и Харьковская.
- Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в пятницу, 7 мая.
- Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
- Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что "индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность. По его словам, количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.