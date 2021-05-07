Коронавирус в Украине 7 мая: распространение болезни ускорилось

Коронавирус в Украине снова набирает обороты / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 7 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 404 жителей страны. В том числе заболели 353 ребенка и 185 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3080 человек; летальных случаев - 379, выздоровели 19 453 человека, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 7 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 105 428 человек;

выздоровели - 1 731 162 человека;

летальных исходов - 45 830;

проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 7 мая

За последние сутки в Киеве выявили 611 случаев заражения коронавирусом, умерли 30 человек, выздоровели - 1303.

Всего в Киеве заболел 197 968 человек, умерли - 4750, вылечились - 126 618.

Коронавирус в Киеве - статистика 7 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

37 967 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 мая 2021 в Украине.

821 770 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 611 случаев / 6026 прививок;

Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;

Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;

Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;

Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;

Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;

Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;

Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;

Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;

Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;

Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;

Луганская область - 232 случая / 668 прививок;

Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;

Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;

Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;

Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;

Ровенская область - 438 случаев / 1039 прививок;

Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;

Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;

Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;

Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;

Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;

Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;

Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;

Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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