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Коронавирус в Украине 7 мая: распространение болезни ускорилось

7 мая 2021, 08:19
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За сутки в стране поставили 8,4 тыс. новых диагнозов COVID-19. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Харьковской и Днепропетровской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине снова набирает обороты / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 7 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 404 жителей страны. В том числе заболели 353 ребенка и 185 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3080 человек; летальных случаев - 379, выздоровели 19 453 человека, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 7 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 105 428 человек;
  • выздоровели - 1 731 162 человека;
  • летальных исходов - 45 830;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 7 мая

За последние сутки в Киеве выявили 611 случаев заражения коронавирусом, умерли 30 человек, выздоровели - 1303.

Всего в Киеве заболел 197 968 человек, умерли - 4750, вылечились - 126 618.

Коронавирус в Киеве - статистика 7 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

37 967 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 мая 2021 в Украине.

821 770 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 611 случаев / 6026 прививок;
  • Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;
  • Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;
  • Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;
  • Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;
  • Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;
  • Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;
  • Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;
  • Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;
  • Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;
  • Луганская область - 232 случая / 668 прививок;
  • Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;
  • Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;
  • Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;
  • Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;
  • Ровенская область - 438 случаев / 1039 прививок;
  • Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;
  • Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;
  • Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;
  • Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;
  • Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;
  • Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;
  • Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;
  • Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • С 6 мая красную зону карантина в Украине покинули три области - Черниговская, Хмельницкая и Харьковская.
  • Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в пятницу, 7 мая.
  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
  • Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что "индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность. По его словам, количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.

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