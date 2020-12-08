Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 832 758 человек.
Коронавирус 2020 в Украине диагностировали еще у 10 811 человек. Заразились в том числе 520 детей и 512 медработников.
По состоянию на вторник, 8 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 832 758 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 928 человек. За сутки умерли еще 195 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 436 564 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 860 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 82810 случаев;
- Винницкая область - 18 824 случая;
- Волынская область - 26 475 случаев;
- Днепропетровская область - 45 752 случая;
- Донецкая область - 26 235 случаев;
- Житомирская область - 32 354 случая;
- Закарпатская область - 24 886 случаев;
- Запорожская область - 37 885 случаев;
- Ивано-Франковская область - 39 541 случай;
- Киевская область - 44 554 случая;
- Кировоградская область - 6 418 случаев;
- Луганская область - 7 141 случай;
- Львовская область - 50 787 случаев;
- Николаевская область - 21 798 случаев;
- Одесская область - 52 853 случая;
- Полтавская область - 26 571 случай;
- Ровенская область - 34 088 случаев;
- Сумская область - 33 904 случая;
- Тернопольская область - 29 977 случаев;
- Харьковская область - 59 739 случаев;
- Херсонская область - 12 493 случая;
- Хмельницкая область - 32 539 случаев;
- Черкасская область - 27 913 случаев;
- Черновицкая область - 35 622 случая;
- Черниговская область - 21 599 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика 8 декабря
По состоянию на утро вторника, 8 декабря, в мире зарегистрированы 67 591 203 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 544 533 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 7 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 821 947 человек. За сутки был поставлен еще 8 641 диагноз. Заразились в том числе 390 детей и 284 медработника.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше. По его словам, цифры официальной статистики нужно умножать на четыре или даже пять.
- Также Жиравецкий спрогнозировал, когда начнется третья волна COVID-19 в Украине и сколько еще времени продлится эпидемия.
- Врач развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. Оказалось, что препараты, которые прописывают украинцам в больницах, не работают.