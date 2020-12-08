Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов

Коронавирус в Украине побороли за сутки почти 13 тыс. пациентов / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине диагностировали еще у 10 811 человек. Заразились в том числе 520 детей и 512 медработников.

По состоянию на вторник, 8 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 832 758 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 13 928 человек. За сутки умерли еще 195 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 436 564 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 860 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 8 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 82810 случаев;

Винницкая область - 18 824 случая;

Волынская область - 26 475 случаев;

Днепропетровская область - 45 752 случая;

Донецкая область - 26 235 случаев;

Житомирская область - 32 354 случая;

Закарпатская область - 24 886 случаев;

Запорожская область - 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 541 случай;

Киевская область - 44 554 случая;

Кировоградская область - 6 418 случаев;

Луганская область - 7 141 случай;

Львовская область - 50 787 случаев;

Николаевская область - 21 798 случаев;

Одесская область - 52 853 случая;

Полтавская область - 26 571 случай;

Ровенская область - 34 088 случаев;

Сумская область - 33 904 случая;

Тернопольская область - 29 977 случаев;

Харьковская область - 59 739 случаев;

Херсонская область - 12 493 случая;

Хмельницкая область - 32 539 случаев;

Черкасская область - 27 913 случаев;

Черновицкая область - 35 622 случая;

Черниговская область - 21 599 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика 8 декабря

По состоянию на утро вторника, 8 декабря, в мире зарегистрированы 67 591 203 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 544 533 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 8 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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