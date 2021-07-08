Коронавирус в Украине 8 июля: за сутки выявили более 600 новых больных

Побороли коронавирус за сутки 872 украинца/ УНИАН

По состоянию на утро четверга, 8 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 617 жителей страны. В том числе заболели 26 детей и 18 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 404 человека; летальных случаев - 23, выздоровели - 872 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 8 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 239 591 человек;

выздоровели - 2 175 225 человек;

летальных исходов - 52 560;

проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.

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