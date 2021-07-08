Коронавирус в Украине 8 июля: за сутки выявили более 600 новых больных

С начала эпидемии заболели всего более 2,2 млн украинцев. Жертвами болезни стали более 52 тысяч пациентов.
По состоянию на утро четверга, 8 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 617 жителей страны. В том числе заболели 26 детей и 18 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 404 человека; летальных случаев - 23, выздоровели - 872 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 239 591 человек;
- выздоровели - 2 175 225 человек;
- летальных исходов - 52 560;
- проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 7 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 610 жителей страны. Были госпитализированы 458 человек; летальных случаев - 33, выздоровели - 1 666 человек.
- Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине может быстро ухудшиться уже к концу нынешнего лета в связи с новым штаммом Дельта. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
- В Минздраве назвали главную опасность штамма коронавируса Дельта и объяснили, спасет ли от него вакцинация.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.
Автор: Анна Багрий