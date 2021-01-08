Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных

Побороли болезнь за минувшие 24 часа более 5 тыс. украинцев.
По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 105 169 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 676 украинцев. Среди заболевших - 166 детей и 179 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 588. За сутки умерли еще 83 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 778 345 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 5 131 украинец.
Госпитализировали в больницы за сутки 2 402 человека.
Новость дополняется...
Автор: Анна Багрий