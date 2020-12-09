Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились

В Украине поставили еще почти 13 тысяч новых диагнозов COVID-19.
Коронавирус 2020 в Украине диагностировали еще у 12 585 человек. Заразились в том числе 654 ребенка и 684 медработника.
По состоянию на среду, 9 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 845 343 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 204 человека. За сутки умерли еще 276 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 451 118 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 554 украинца.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815), Запорожской (813) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 84 538 случаев;
- Винницкая область - 18 988 случаев;
- Волынская область - 26 832 случая;
- Днепропетровская область - 46 056 случаев;
- Донецкая область - 27 044 случая;
- Житомирская область - 32 498 случаев;
- Закарпатская область - 25 029 случаев;
- Запорожская область - 38 698 случаев;
- Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
- Киевская область - 45 497 случаев;
- Кировоградская область - 6 524 случая;
- Луганская область - 7 275 случаев;
- Львовская область - 51 375 случаев;
- Николаевская область - 22 127 случаев;
- Одесская область - 54123 случая;
- Полтавская область - 27 222 случая;
- Ровенская область - 34 578 случаев;
- Сумская область - 34 226 случаев;
- Тернопольская область - 30 203 случая;
- Харьковская область - 60 273 случая;
- Херсонская область - 12 826 случаев;
- Хмельницкая область - 32 960 случаев;
- Черкасская область - 28 728 случаев;
- Черновицкая область - 35 826 случаев;
- Черниговская область - 22 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в мире - статистика 9 декабря
По состоянию на утро среды, 9 декабря, в мире зарегистрированы 68 225 313 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 556 822 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на вторник, 8 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 832 758 человек. Коронавирус диагностировали еще у 10 811 человек. Заразились в том числе 520 детей и 512 медработников.
- Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду.
- Медик развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По словам Тараса Жиравецкого, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
- Во вторник, 8 декабря, в Великобритании начался так называемый V-Day – в стране стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.
- Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.