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Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились

9 декабря 2020, 08:01
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В Украине поставили еще почти 13 тысяч новых диагнозов COVID-19.

коронавирус, тест
Коронавирус побороли почти 15 тысяч украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине диагностировали еще у 12 585 человек. Заразились в том числе 654 ребенка и 684 медработника.

По состоянию на среду, 9 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 845 343 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 204 человека. За сутки умерли еще 276 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 451 118 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 554 украинца.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815), Запорожской (813) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 9 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 84 538 случаев;
  • Винницкая область - 18 988 случаев;
  • Волынская область - 26 832 случая;
  • Днепропетровская область - 46 056 случаев;
  • Донецкая область - 27 044 случая;
  • Житомирская область - 32 498 случаев;
  • Закарпатская область - 25 029 случаев;
  • Запорожская область - 38 698 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
  • Киевская область - 45 497 случаев;
  • Кировоградская область - 6 524 случая;
  • Луганская область - 7 275 случаев;
  • Львовская область - 51 375 случаев;
  • Николаевская область - 22 127 случаев;
  • Одесская область - 54123 случая;
  • Полтавская область - 27 222 случая;
  • Ровенская область - 34 578 случаев;
  • Сумская область - 34 226 случаев;
  • Тернопольская область - 30 203 случая;
  • Харьковская область - 60 273 случая;
  • Херсонская область - 12 826 случаев;
  • Хмельницкая область - 32 960 случаев;
  • Черкасская область - 28 728 случаев;
  • Черновицкая область - 35 826 случаев;
  • Черниговская область - 22 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире - статистика 9 декабря

По состоянию на утро среды, 9 декабря, в мире зарегистрированы 68 225 313 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 556 822 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 9 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на вторник, 8 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 832 758 человек. Коронавирус диагностировали еще у 10 811 человек. Заразились в том числе 520 детей и 512 медработников.
  • Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду.
  • Медик развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По словам Тараса Жиравецкого, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Во вторник, 8 декабря, в Великобритании начался так называемый V-Day – в стране стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.
  • Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.

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