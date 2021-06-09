Коронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозов

В Украине выявили еще 1385 новых случаев коронавируса за сутки.
По состоянию на утро среды, 9 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 385 жителей страны. В том числе заболели 57 детей и 74 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 756 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 6 962 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 218 039 человек;
- выздоровели - 2 108 684 человека;
- летальных исходов - 51 410;
- проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро вторника, 8 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1602 жителей страны. Были госпитализированы 483 человека; летальных случаев - 118, выздоровел 6 751 человек.
На сегодня все регионы Украины находятся в желтой зоне. При этом в Украине насчитывается 15 областей, которые частично отвечают зеленой зоне карантина.
Накануне Кабмин изменил правила адаптивного карантина. Теперь в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.