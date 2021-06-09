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Коронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозов

9 июня 2021, 08:19
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В Украине выявили еще 1385 новых случаев коронавируса за сутки.

коронавирус
Коронавирус побороли еще почти 7 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 9 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 385 жителей страны. В том числе заболели 57 детей и 74 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 756 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 6 962 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 9 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 218 039 человек;
  • выздоровели - 2 108 684 человека;
  • летальных исходов - 51 410;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро вторника, 8 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1602 жителей страны. Были госпитализированы 483 человека; летальных случаев - 118, выздоровел 6 751 человек.

На сегодня все регионы Украины находятся в желтой зоне. При этом в Украине насчитывается 15 областей, которые частично отвечают зеленой зоне карантина.

Накануне Кабмин изменил правила адаптивного карантина. Теперь в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

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