Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

Киев снова лидирует в Украине по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус". На втором месте Харьковская область, на третьем - Львовская.
По состоянию на утро четверга, 10 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 785 жителей страны. В том числе заболели 77 детей и 73 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализирован 741 человек; летальных случаев - 97, выздоровели 6 513 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128), Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 219 824 человека;
- выздоровели - 2 115 197 человек;
- летальных исходов - 51 507;
- проведено ПЦР-тестов - 10 434 574.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 9 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 385 жителей страны. Были госпитализированы 756 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 6 962 человека.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав выступает за то, чтобы карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусом, был продлен на лето. По его словам, должны действовать главные противоэпидемические ограничения. Ведомство до 23 июня предложит Кабмину продлить карантин.
Тем временем 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина, в которой действуют самые слабые карантинные ограничения.
Согласно процедуре, в "зеленую" зону переводит Минздрав Украины, но окончательное решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ее решения все области официально станут "зелеными".