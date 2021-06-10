Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

Выздоровели от коронавируса еще 6,5 тыс. человек/ УНИАН

По состоянию на утро четверга, 10 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 785 жителей страны. В том числе заболели 77 детей и 73 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализирован 741 человек; летальных случаев - 97, выздоровели 6 513 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128), Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 10 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 219 824 человека;

выздоровели - 2 115 197 человек;

летальных исходов - 51 507;

проведено ПЦР-тестов - 10 434 574.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 9 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 385 жителей страны. Были госпитализированы 756 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 6 962 человека.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав выступает за то, чтобы карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусом, был продлен на лето. По его словам, должны действовать главные противоэпидемические ограничения. Ведомство до 23 июня предложит Кабмину продлить карантин.

Тем временем 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина, в которой действуют самые слабые карантинные ограничения.

Согласно процедуре, в "зеленую" зону переводит Минздрав Украины, но окончательное решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ее решения все области официально станут "зелеными".