Коронавирус в Украине 9 января – за сутки выявили почти 5 тысяч случаев заражения

Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 5 тысяч человек / pixabay.com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4846 человек, из них госпитализировали 2411 человек.

По состоянию на утро субботы, 9 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 110 015, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 19 668 человек. За сутки умерли еще 80 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 786 306 пациентов, за сутки - 7961 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18 635, методом ИФА - 7859).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 344 случая;

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 108 случаев;

Днепропетровская область - 471 случай;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 179 случаев;

Закарпатская область - 55 случаев;

Запорожская область - 456 случаев;

Ивано-Франковская область - 133 случая;

Киевская область - 375 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 149 случаев;

Львовская область - 262 случая;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 299 случаев;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 80 случаев;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 70 случаев;

Харьковская область - 223 случая;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черкасская область - 353 случая;

Черновицкая область - 147 случаев;

Черниговская область - 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 9 января

По состоянию на утро субботы, 9 января, в мире зарегистрированы 88 860 500 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 913 419 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (21,8 миллиона случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (8 миллионов), Россия (3 миллиона), Франция (2 миллиона), Великобритания (2 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 9 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: