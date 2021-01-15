Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов за сутки превысило 8 тыс.

В общем, в Украине заразились COVID-19 более 1,1 млн человек.
По состоянию на утро пятницы, 15 января, в Украине поставлены 8 199 новых диагнозов "коронавирус". Заболели 236 детей и 315 медработников.
Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
За прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 2 152 человека;
- летальных случаев - 166;
- выздоровели - 10 328 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 49 596.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 146 963 человека;
- выздоровели - 847 391 человек;
- летальных случаев - 20 542;
- проведено ПЦР-тестов - 5 905 076.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:
- г. Киев - 896 случаев;
- Винницкая область - 209 случаев;
- Волынская область - 127 случаев;
- Днепропетровская область - 533 случая;
- Донецкая область - 443 случая;
- Житомирская область - 214 случаев;
- Закарпатская область - 100 случаев;
- Запорожская область - 629 случаев;
- Ивано-Франковская область - 173 случая;
- Киевская область - 588 случаев;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- Луганская область - 179 случаев;
- Львовская область - 525 случаев;
- Николаевская область - 489 случаев;
- Одесская область - 592 случая;
- Полтавская область - 287 случаев;
- Ровенская область - 242 случая;
- Сумская область - 344 случая;
- Тернопольская область - 191 случай;
- Харьковская область - 310 случаев;
- Херсонская область - 121 случай;
- Хмельницкая область - 146 случаев;
- Черкасская область - 281 случай;
- Черновицкая область - 227 случаев;
- Черниговская область - 275 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Киеве – статистика 15 января
По состоянию на утро пятницы, 15 января, в столице зарегистрировали 121 082 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 896 новых диагноза.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умер 2161 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 822 киевляна, всего - 46 349.
Коронавирус в мире - статистика
В мире зафиксировали 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются почти 25 миллионов случаев, выздоровели от COVID-19 – почти 67 миллионов жителей планеты.
При этом число жертв коронавируса в мире пересекло новую "красную линию" - от COVID-19 умерли уже более двух миллионов человек. Лидером по смертности от коронавирусной инфекции являются США.
Как свидетельствуют данные Worldometers, в Америке зафиксировали 397 тысяч смертей от COVID-19. На втором месте по смертности оказалась Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек. Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро четверга, 14 января, в Украине были поставлены 7 925 новых диагнозов. С начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 1 138 764 человека.
- Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале, при этом будут выдаваться так называемые COVID-паспорта с подтверждением вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января.