Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов за сутки превысило 8 тыс.

Выздоровелиза последние 24 часа более 10 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 15 января, в Украине поставлены 8 199 новых диагнозов "коронавирус". Заболели 236 детей и 315 медработников.

Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 2 152 человека;

человека; летальных случаев - 166 ;

; выздоровели - 10 328 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 49 596.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 146 963 человека;

человека; выздоровели - 847 391 человек;

человек; летальных случаев - 20 542 ;

; проведено ПЦР-тестов - 5 905 076 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 15 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:

г. Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 209 случаев;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 533 случая;

Донецкая область - 443 случая;

Житомирская область - 214 случаев;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 629 случаев;

Ивано-Франковская область - 173 случая;

Киевская область - 588 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 179 случаев;

Львовская область - 525 случаев;

Николаевская область - 489 случаев;

Одесская область - 592 случая;

Полтавская область - 287 случаев;

Ровенская область - 242 случая;

Сумская область - 344 случая;

Тернопольская область - 191 случай;

Харьковская область - 310 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 146 случаев;

Черкасская область - 281 случай;

Черновицкая область - 227 случаев;

Черниговская область - 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика 15 января

По состоянию на утро пятницы, 15 января, в столице зарегистрировали 121 082 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 896 новых диагноза.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умер 2161 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 822 киевляна, всего - 46 349.

Коронавирус в Киеве - статистика 15 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика

В мире зафиксировали 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются почти 25 миллионов случаев, выздоровели от COVID-19 – почти 67 миллионов жителей планеты.

При этом число жертв коронавируса в мире пересекло новую "красную линию" - от COVID-19 умерли уже более двух миллионов человек. Лидером по смертности от коронавирусной инфекции являются США.

Как свидетельствуют данные Worldometers, в Америке зафиксировали 397 тысяч смертей от COVID-19. На втором месте по смертности оказалась Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек. Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.

Сколько зараженных коронавирусом в мире сегодня - статистика / worldometers.info

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