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Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов за сутки превысило 8 тыс.

15 января 2021, 08:17
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В общем, в Украине заразились COVID-19 более 1,1 млн человек.

погода, киев, карантин, коронавирус
Выздоровелиза последние 24 часа более 10 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 15 января, в Украине поставлены 8 199 новых диагнозов "коронавирус". Заболели 236 детей и 315 медработников.

Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 2 152 человека;
  • летальных случаев - 166;
  • выздоровели - 10 328 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 49 596.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 146 963 человека;
  • выздоровели - 847 391 человек;
  • летальных случаев - 20 542;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 905 076.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 15 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:

  • г. Киев - 896 случаев;
  • Винницкая область - 209 случаев;
  • Волынская область - 127 случаев;
  • Днепропетровская область - 533 случая;
  • Донецкая область - 443 случая;
  • Житомирская область - 214 случаев;
  • Закарпатская область - 100 случаев;
  • Запорожская область - 629 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 173 случая;
  • Киевская область - 588 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 179 случаев;
  • Львовская область - 525 случаев;
  • Николаевская область - 489 случаев;
  • Одесская область - 592 случая;
  • Полтавская область - 287 случаев;
  • Ровенская область - 242 случая;
  • Сумская область - 344 случая;
  • Тернопольская область - 191 случай;
  • Харьковская область - 310 случаев;
  • Херсонская область - 121 случай;
  • Хмельницкая область - 146 случаев;
  • Черкасская область - 281 случай;
  • Черновицкая область - 227 случаев;
  • Черниговская область - 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика 15 января

По состоянию на утро пятницы, 15 января, в столице зарегистрировали 121 082 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 896 новых диагноза.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умер 2161 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 822 киевляна, всего - 46 349.

Коронавирус в Киеве - статистика 15 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика

В мире зафиксировали 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются почти 25 миллионов случаев, выздоровели от COVID-19 – почти 67 миллионов жителей планеты.

При этом число жертв коронавируса в мире пересекло новую "красную линию" - от COVID-19 умерли уже более двух миллионов человек. Лидером по смертности от коронавирусной инфекции являются США.

Как свидетельствуют данные Worldometers, в Америке зафиксировали 397 тысяч смертей от COVID-19. На втором месте по смертности оказалась Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек. Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.

Сколько зараженных коронавирусом в мире сегодня - статистика / worldometers.info

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро четверга, 14 января, в Украине были поставлены 7 925 новых диагнозов. С начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 1 138 764 человека.
  • Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале, при этом будут выдаваться так называемые COVID-паспорта с подтверждением вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января.

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