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Коронавирус в Украине: число новых диагнозов за сутки резко упало

14 декабря 2020, 08:13
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Общее число инфицированных COVID-19 в стране превысило 900 тысяч человек.

карантин,маска
Выздоровели с начала эпидемии более полумиллиона украинцев / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине за минувшие сутки диагностировали у 6 451 человека. Заразились в том числе 355 детей и 215 медработников.

По состоянию на понедельник, 14 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 247 человек. За сутки умерли еще 93 пациента.

Выздоровел с начала эпидемии 506 718 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 154 украинца.

Коронавирус в Украине - статистика 14 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в г. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 91 743 случая;
  • Винницкая область - 19 866 случаев;
  • Волынская область - 28 246 случаев;
  • Днепропетровская область - 49 535 случаев;
  • Донецкая область - 29 660 случаев;
  • Житомирская область - 34 491 случай;
  • Закарпатская область - 26 153 случая;
  • Запорожская область - 42 435 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
  • Киевская область - 49 044 случая;
  • Кировоградская область - 7 225 случаев;
  • Луганская область - 7 929 случаев;
  • Львовская область - 53 844 случая;
  • Николаевская область - 24 099 случаев;
  • Одесская область - 58 283 случаи;
  • Полтавская область - 29 450 случаев;
  • Ровенская область - 36 262 случая;
  • Сумская область - 35 968 случаев;
  • Тернопольская область - 31 283 случая;
  • Харьковская область - 62 428 случаев;
  • Херсонская область - 14 207 случаев;
  • Хмельницкая область - 34 840 случаев
  • Черкасская область - 31 607 случаев;
  • Черновицкая область - 36 889 случаев;
  • Черниговская область - 24 411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве - статистика 14 декабря

По состоянию на утро понедельника, 14 декабря, в столице зарегистрировали 91 743 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в Киеве поставили 605 новых диагнозов.

Всего в столице Украины с начала эпидемии умерли 1597 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 87 киевлян, всего - 28 904.

Коронавирус в Киеве - статистика 14 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 14 декабря

По состоянию на утро понедельника, 14 декабря, в мире зарегистрирован 72 252 541 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 612 362 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Турция, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 14 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, в Украине поставили 9 176 диагнозов коронавирус.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

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