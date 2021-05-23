Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения упало, но госпитализаций масса / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2533 человек. Среди них - 153 ребенка и 31 медработник.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 22 мая в Украине госпитализирован 1701 человек, умерли 89 человек. В то же время выздоровели 8937 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 182 521 человек;

выздоровели - 1 950 562 человека;

летальных случаев - 49 368.

В Киеве за сутки выявили 73 случая заражения коронавирусом, жертв – 13, выздоровели 2646 человек.

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