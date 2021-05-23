Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения упало, но госпитализаций масса

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 49 368 человека. За сутки умерли еще 89 украинцев с диагнозом COVID-19.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2533 человек. Среди них - 153 ребенка и 31 медработник.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 22 мая в Украине госпитализирован 1701 человек, умерли 89 человек. В то же время выздоровели 8937 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
За все время пандемии в стране:
- заболели - 2 182 521 человек;
- выздоровели - 1 950 562 человека;
- летальных случаев - 49 368.
В Киеве за сутки выявили 73 случая заражения коронавирусом, жертв – 13, выздоровели 2646 человек.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
Автор: Адриана Бубновская