Коронавирус в Украине: где больницы забиты пациентами до отказа

В Киеве наблюдается самая проблемная ситуация с заполненностью больниц пациентами / Фото Reuters

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Так, в восьми регионах Украины превышена заполненность больничных кроватей с кислородом для COVID-пациентов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, более половины регионов находятся в "красной" зоне карантина.

В больницах Киева наблюдается самая проблемная ситуация. В столице заняты 73,6% коек с кислородом, тогда как норма составляет не больше 65%. Также этот показатель превышен в больницах Киевской (69,1%), Львовской (69,1%), Николаевской (67,7%), Одесской (71,7%), Сумской (67,7%), Харьковской (66,9%) и Хмельницкой (68,9%) областей.

В целом, уровень госпитализаций не превышен лишь в шести областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской.

В "красной" зоне продолжают находиться 13 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне находятся 10 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Минздрав уточнил данные по заполненностью кроватей больными COVID / moz.gov.ua

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