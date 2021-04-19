Коронавирус в Украине: где больницы забиты пациентами до отказа

Более половины регионов находятся в "красной" зоне карантина. В "оранжевой" - 10 регионов, "желтых" - всего три.
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Так, в восьми регионах Украины превышена заполненность больничных кроватей с кислородом для COVID-пациентов.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, более половины регионов находятся в "красной" зоне карантина.
В больницах Киева наблюдается самая проблемная ситуация. В столице заняты 73,6% коек с кислородом, тогда как норма составляет не больше 65%. Также этот показатель превышен в больницах Киевской (69,1%), Львовской (69,1%), Николаевской (67,7%), Одесской (71,7%), Сумской (67,7%), Харьковской (66,9%) и Хмельницкой (68,9%) областей.
В целом, уровень госпитализаций не превышен лишь в шести областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской.
В "красной" зоне продолжают находиться 13 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В "оранжевой" зоне находятся 10 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.
"Зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро понедельника 19 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 506 жителей страны. В том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 2 387 человек; летальных случаев - 214 (всего с начала эпидемии 40 тыс. украинцев), выздоровели 5 598 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- В воскресенье, 18 апреля, в Украине стартовала вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer.
- Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих.