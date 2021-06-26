Коронавирус в Украине "истощился": за сутки обнаружили всего 756 случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 756 человек. При этом в больницы госпитализированы 526 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 25 июня в Украине умерли 35 человек. В то же время выздоровели 1835 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 233 546 человек;

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выздоровели - 2 161 972 человека;

летальных случаев - 52 269.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

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