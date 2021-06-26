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Коронавирус в Украине "истощился": за сутки обнаружили всего 756 случаев заражения

26 июня 2021, 08:15

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской и Львовской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине "истощился": за сутки обнаружили всего 756 случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 756 человек. При этом в больницы госпитализированы 526 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 25 июня в Украине умерли 35 человек. В то же время выздоровели 1835 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 233 546 человек;

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выздоровели - 2 161 972 человека;

летальных случаев - 52 269.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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