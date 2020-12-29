Коронавирус в Украине: медик спрогнозировал, когда кончится эпидемия

Известный львовский врач Тарас Жиравецкий дал собственный прогноз по поводу примерной даты окончания эпидемии COVID-19 в Украине.
Коронавирус в Украине ‒ COVID-19 окончательно уйдет из страны лишь после завершения третьей волны эпидемии.
Об этом заявил известный львовский врач Тарас Жиравецкий в комментарии порталу ТСН. Медик считает, что серьезный спад эпидемии коронавируса украинцы смогут почувствовать спад в феврале 2021 года.
По мнению Жиравецкого, после февраля все время будет фиксироваться снижение случаев заболевания.
"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января - начале февраля. А следующие пять-шесть месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", ‒ заявил врач.
Кроме того, Жиравецкий прогнозирует ‒ третья волна эпидемии COVID-19 в Украине начнется после августа 2021 года, а полностью коронавирус исчезнет из страны лишь в 2022 году.
"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", ‒ подытожил он.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 29 декабря: число диагнозов за сутки серьезно возросло
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.