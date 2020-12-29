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Коронавирус в Украине: медик спрогнозировал, когда кончится эпидемия

29 декабря 2020, 16:19
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Известный львовский врач Тарас Жиравецкий дал собственный прогноз по поводу примерной даты окончания эпидемии COVID-19 в Украине.

коронавирус, дистанция
Медик спрогнозировал, когда кончится эпидемия COVID-19 / Фото Reuters

Коронавирус в Украине ‒ COVID-19 окончательно уйдет из страны лишь после завершения третьей волны эпидемии.

Об этом заявил известный львовский врач Тарас Жиравецкий в комментарии порталу ТСН. Медик считает, что серьезный спад эпидемии коронавируса украинцы смогут почувствовать спад в феврале 2021 года.

По мнению Жиравецкого, после февраля все время будет фиксироваться снижение случаев заболевания.

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января - начале февраля. А следующие пять-шесть месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", ‒ заявил врач.

Кроме того, Жиравецкий прогнозирует ‒ третья волна эпидемии COVID-19 в Украине начнется после августа 2021 года, а полностью коронавирус исчезнет из страны лишь в 2022 году.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", ‒ подытожил он.

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Коронавирус в Украине – что было ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.

новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 Тарас Жиравецкий
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